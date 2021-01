Coronavirus, ultime notizie. In Veneto altri 2.314 contagi e 166 vittime I dati del 12 gennaio

I dati del 12 gennaio

È pesante il dato odierno dei morti per Covid-19 in Veneto, che registra 166 decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 7.593 dall'inizio della pandemia. Il Bollettino regionale segnala inoltre 2.134 nuovi contagi, che portano il totale a 289.835 casi. Risale anche la pressione sugli ospedali, con 34 nuovi ricoveri in area non critica con il totale a 3.028, e 2 in terapia intensiva, dove sono ricoverati 391 malati.

In Puglia 1.261 nuovi casi e 42 morti

Sono 10.458 i test per l'infezione da Covid-19 coronavirus fatti nelle ultime 24 ore e 1.261 casi positivi, con una incidenza del 12%. Dei nuovi positivi 398 sono in provincia di Bari, 299 in provincia di Foggia, 232 in provincia di Taranto,151 nella provincia BAT, 96 in provincia di Brindisi, 82 in provincia di Lecce, 2 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Delle 42 vittime 22 vivevano in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, e 8 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.133.040 test. 45.506 sono i pazienti guariti e 55.250 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 103.496.

In Abruzzo 152 nuovi casi, 6 morti e aumento ricoveri

Sono 152 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2.517 tamponi: è risultato positivo il 6,04% dei campioni. Si registrano sei decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.291. Nonostante una riduzione degli attualmente positivi, sono in aumento i ricoveri, che passano dai 509 di ieri ai 516 di oggi. Dei nuovi positivi, il più giovane ha un anno e il più anziano 89. Quelli con meno di 19 anni sono 19: tre in provincia dell'Aquila, sette in provincia di Pescara, cinque in provincia di Chieti e quattro in provincia di Teramo.

I sei decessi recenti, due dei quali avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl, riguardano persone di età compresa tra 69 e 88 anni: uno in provincia di Chieti, tre in provincia di Pescara e due in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi sono 243 in meno e scendono a quota 11.137: 478 pazienti (+7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 38 (invariato, con un nuovo ricovero) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 10.621 (-250) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Quasi 800 positivi, Gela in zona rossa

«A partire da domani alle 14 Gela sarà zona rossa. Sono in attesa dell'invio del provvedimento da parte del presidente della Regione Nello Musumeci. Vi assicuro che per chi non rispetterà le regole ci saranno sanzioni pesantissime». Lo ha annunciato il sindaco di Gela Lucio Greco nel corso di una conferenza stampa con i giornalisti. «Abbiamo complessivamente 799 persone contagiate in città - continua Greco - di cui 762 domiciliari e 37 ricoverati. Abbiamo raggiunto 31 decessi e sono numeri che devono fare riflettere le persone. Chiunque abbia un minimo di senso civico deve capire che si deve essere rispettosi di quelle che sono le regole. Dopo vari contatti con tutte le autorità, Asp, Prefetto, Questore e Presidente della Regione, e vista la significativa ascesa della curva dei contagi, causa comportamenti sconsiderati e poco responsabili, ho fatto formale richiesta al presidente della Regione perché si proceda alla dichiarazione di Zona Rossa».