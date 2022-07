Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 142.967 casi (+8,1% da settimana scorsa) e 157 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Italia si registrano, il 12 luglio, altri 142.967 casi e 157 vittime di coronavirus. Lo riporta il bollettino del ministero della Sanità. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa, quando si erano contati 132.274 casi, si registra un incremento del +8,1%. I tamponi effettuati sono 550.706, per un tasso di positività che si attesta al 25,96%.

In Calabria altri 4.598 casi

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 4.598 i nuovi contagi registrati (su 13.929 tamponi effettuati), +1.421 guariti e 4 morti (per un totale di 2.716 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +3.173 attualmente positivi, +14 ricoveri (per un totale di 315) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 11).

Fvg, altri 3.3037 casi e 3 decessi

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono state accertate 3.037 positività al Covid da 11.750 tamponi, di cui 342 da 3.150 tamponi molecolari e 2.695 da 8.600 tamponi antigenici; si sono registrati 3 decessi, a Udine. In terapia intensiva sono ricoverate 6 persone, 201 negli altri reparti. L’incidenza su 7 giorni (per 100mila abitanti) è pari a 1.046. I dati sono stati comunicati dalla Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità della Regione. Da inizio pandemia in Fvg sono state accertate 421.287 positività, mentre i decessi sono stati 5.186.



In Abruzzo altri 4.298 casi

«Sono 4298 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza – al netto dei riallineamenti – a 461690. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (di età compresa tra 84 e 95 anni, 1 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Pescara) e sale a 3404. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 407460 dimessi/guariti (+1005 rispetto a ieri)».

Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. «Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 50826 (+3287 rispetto a ieri).Di questi, 247 pazienti (+28 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1689 tamponi molecolari (2391065 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 13845 test antigenici (3947972)». ’