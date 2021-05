Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 7.852 casi e 262 decessi, tasso di positività al 2,5%

2' di lettura

In Italia si registrano, il 12 maggio, altri 7.852 casi e 262 decessi, con 306mila tamponi effettuati. Il tasso di positività scende al 2,5%. Calano anche i ricoveri in terapia intensiva dove ci sono ora 1.992 persone (-64 da ieri), con 91 ingressi giornalieri. I ricoveri ordinari sono 14.280 (-657 da ieri), 3.655.112 i guariti in totale (+19.023), 352.422 gli attualmente positivi (-11.437). Fra le regioni con più casi Lombardia (1.198 casi), Campania (1.127) e Piemonte (774).

In Toscana altri 495 positivi

In Toscana sono 495 i nuovi casi di positività al Covid (484 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 234.592 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 212.215 (90,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 13.726 tamponi molecolari e 9.464 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,1% è risultato positivo. Sono invece 7.424 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 15.916, -3,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.202 (61 in meno rispetto a ieri), di cui 188 in terapia intensiva (7 in meno). Oggi si registrano 38 nuovi decessi: 23 uomini e 15 donne con un'età media di 80,4 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 495 nuovi positivi odierni è di 42 anni circa (21% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 19% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

Basilicata, 122 contagi e 4 decessi

In Basilicata sono 122 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2, su un totale di 1.427 tamponi molecolari, e si registrano quattro decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino quotidiano. Le persone decedute risiedevano a Balvano, Picerno, Potenza e Rionero in Vulture. I lucani guariti o negativizzati sono 361. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 5.286 (-243), di cui 5.154 in isolamento domiciliare. Sono 18.803 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 538 quelle decedute. I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 132 (-4): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 27 in pneumologia, 7 in medicina d'urgenza, 7 in medicina interna Covid, 5 in terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 30 nel reparto di malattie infettive, 13 in pneumologia, 4 in medicina interna Covid e 5 in terapia intensiva. Invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 10. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 338.341 tamponi molecolari, di cui 310.520 sono risultati negativi, e sono state testate 195.113 persone.

In Alto Adige 84 casi e nessun decesso

Sono 84 i nuovi casi di contagio registrati in Alto Adige nelle ultime 24 ore. È quanto si legge nel bollettino quotidiano.Dei nuovi casi, in 73 sono risultati positivi dopo tampone molecolare, 11 da test antigenico.Nessun decesso e 64 i guariti nelle ultime 24 ore.