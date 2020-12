Coronavirus oggi: in Italia 17.938 nuovi casi e 484 decessi Scende il numero dei ricoverati (-331) e quello dei malati in terapia intensiva (-41), ma torna a crescere quello degli attualmente positivi: 686.031 (+1.183)

In Italia sono 1.843.712 i casi di coronavirus dall'inizio della pandemia: +17.938 rispetto a ieri quando erano stati +19.903 (+18.727 l’11 dicembre). Il numero dei decessi sale a 64.520: +484 rispetto a ieri quando erano stati +649 (+761 il giorno precedente).

I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 152.697: in calo rispetto ai 196.439 di ieri (erano stati 190.416 l’11 dicembre). In crescita il rapporto tra positivi e tamponi è in calo: oggi è all’11,7% dal 10,13% di ieri (era il 9,83% il giorno prima). È quanto emerge dai dati del ministero della Salute e della Protezione civile.

Cala la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che ora si attesta a 27.735 (-331) e quello dei malati in terapia intensiva che arriva a 3.158 (-41). In questo scenario sale comunque il numero degli attualmente positivi, che ora sono 686.031 (+1.183), di cui in isolamento domiciliare 655.138 (+1.555). Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 1.093.161 (+16.270).

Le regioni

Le regioni con il maggior numero di nuovi positivi sono Veneto con 4.092 (ieri 5.098), Lombardia con 2.335 (2.736), Emilia-Romagna con 1.940 (ieri 1.807), Lazio con 1.339 (ieri 1.194), Campania con 1.219 (1.414), Puglia con 1.175 (ieri 1.478), Piemonte con 1.011 (ieri 1.443). Le altre regioni hanno tutte meno di mille nuovi contagi.

Per quanto riguarda il maggior numero di vittime, la Lombardia oggi ne registra 144 (ieri 85), l’Emilia-Romagna 43 (ieri 82), il Piemonte 36 (ieri 59), la Campania 34 (ieri 47), la Toscana pure 34 (ieri 35), il Veneto 32 (ieri 110), la Puglia 23 (ieri 43).