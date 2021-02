Coronavirus: in Veneto 689 casi e 29 decessi. Scendono ancora ricoveri e terapie intensive In Veneto continuano a scendere ricoveri e terapie intensive dopo il picco di dicembre e gennaio

Il Veneto registra 689 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 320.960. Si registrano anche 29 nuovi decessi, con il totale di vittime a 9.489. Continua a scendere comunque il numero di malati attuali, che sono 24.929, 480 in meno rispetto a ieri. E scendono anche i dati clinici, con 47 pazienti in meno nei reparti non critici (1.443 ricoverati) e 6 in meno nelle terapie intensive, che scendono sotto quota 150 (149).

Nelle Marche altri 405 positivi

Sono 405 i positivi al covid rilevati tra le nuove diagnosi nelle ultime 24 ore nelle Marche, di cui ben 218 nella provincia di Ancona, 69 in quella di Macerata, 65 in quella di Pesaro Urbino, 20 in quella di Ascoli Piceno, 20 in quella di Fermo e 15 fuori regione. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore “sono stati testati 6.083 tamponi: 3.884 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.513 nello screening con percorso Antigenico) e 2.199 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,4%)”. Il rapporto positivi/testati è del 7 per cento.

Nella giornata di venerdì 12 febbraio a livello nazionale erano stati registrati altri 13.908 casi con 305.619 tamponi, con una percentuale di positivi rispetto ai tamponi del 4,6%. Le vittime erano state 316.

In Basilicata nessun decesso

In Basilicata sono stati analizzati 1.093 tamponi molecolari: 87 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 84 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi, con il totale delle vittime lucane fermo a 339.