Coronavirus, ultimi dati: oggi in Italia altri 1.390 casi e 26 morti. Positività all’1,04%

Sono 1.390 i nuovi casi di coronavirus in Italia alle 16,30 di domenica 13 giugno rispetto ai 1.723 di ieri. In 24 ore sono state registrate altre 26 vittime ((non si registrava un dato così basso dall’11 ottobre 2020), rispetto alle 52 di ieri 12 giugno. Questo il quadro che emerge dai dati del report quotidiano del ministero della Sanità sulla base di 134.136 tamponi elaborati (rispetto ai 212.966 tamponi di ieri) con un tasso di positività dell’1,04% (rispetto allo 0,81% di ieri).

I casi complessivi sono 4.244.872, i morti raggiungono quota 127.002 e le guarigioni totali 3.957.557 (con un aumento nelle ultime 24 ore di 3.460).

Al momento, in Italia, si contano 160.313 malati, 2.096 in meno di ieri. I ricoverati con sintomi sono 3.542 (rispetto ai 3.655 ieri), mentre in terapia intensiva ci sono 565 pazienti, 9 in meno rispetto al giorno precedente e si registrano 20 nuovi ingressi in rianimazione (ieri 25). In isolamento domiciliare ci sono 156.206 persone (rispetto alle 158.180 di ieri).

A livello regionale si distinguono Veneto, Lazio e Valle d’Aosta che registrano zero decessi nelle ultime 24 ore.

Veneto, nessuna vittima nelle ultime 24 ore

Nel Veneto l’ultima volta che la tabella dei morti aveva segnato zero era stato il 6 agosto 2020. I nuovi contagi da ieri sono 87, per totale di infetti dall’inizio dell’epidemia che sale 424.615. Il dato delle vittime rimane invariato a 11.600.

D’Amato (Lazio), ’127 nuovi casi e zero decessi’

Oggi su 7.522 tamponi nel Lazio (-211) e quasi 10mila antigenici per un totale di oltre 17mila test, si registrano 127 nuovi casi positivi (-37), i decessi sono 0 (-8), i ricoverati sono 450 (-31). I guariti 525, le terapie intensive sono 98 (-4). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,7%. I casi a Roma città sono a quota 84. La campagna procede a un buon ritmo e gli obiettivi prefissati sono raggiungibili. Oggi nel Lazio 0 decessi per Covid. Il numero dei positivi è il più basso degli ultimi 9 mesi; la campagna vaccinale sta andando spedita: tra ieri e oggi oltre 20.000 vaccinazioni Junior. Un ringraziamento particolare ai team pediatrici per la professionalità' e la capacità di accoglienza che stanno dimostrando; ieri 12 giugno nel Lazio sono state somministrate 70.266 dosi di vaccino. Oggi ci attestiamo a superare la quota di 4 milioni e 200mila somministrazioni, il bollettino medico dello Spallanzani ha raggiunto il traguardo dei 500 giorni, dall'allerta dei coniugi cinesi’’. Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. ’’Nella Asl Roma 1 sono 26 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Asl Roma 2: sono 51 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Asl Roma 3: sono 7 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi; Asl Roma 4: sono 4 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi;Asl Roma 5: sono 9 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decesso;Asl Roma 6: sono 9 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decesso’’.