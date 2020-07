Coronavirus, oggi in Italia 169 casi e 13 vittime I casi totali salgono a 243.230, i morti a 34.967. I nuovi casi sono in calo rispetto a ieri. Le vittime sono 13

Riaperto l'aeroporto di Linate dopo la pausa per Covid-19, Milano 13 Luglio 2020 Ansa/Matteo Corner

I malati di Covid-19 ufficiali in Italia, ovvero ancora con tampone positivo ai controlli, oggi sono 13.157: 22 in meno di ieri. I dimessi/guariti sono 178 in più. Le vittime sono 13, contro le 9 di ieri. I casi totali salgono a 243.230, i morti a 34.967. I nuovi casi sono dunque 169, in calo rispetto ai 234 di ieri. I dati sono stati pubblicati della Protezione civile. Qui tutti i grafici aggiornati.

Terapie intensive, 65 ricoveri Covid in Italia

Scendono nuovamente i ricoverati in terapia intensiva, che ora sono 65 in tutta Italia (erano 4.068 il 3 aprile, giorno di picco) in calo di 3 unità rispetto a ieri.

Il numero di tamponi

23.933 i tamponi (ieri 38.259) con 169 positivi concentrati in particolare in Lombardia (94, ovvero il 55,6% del totale), Lazio (24), Emilia Romagna (18, mentre la regione ieri aveva avuto una percentuale simile a quella lombarda), Campania (7) e Provincia autonoma di Bolzano (7).

Il rapporto tamponi/positivi è 0,70% (ieri 0,61%). In Lombardia curva a +0,09% (ieri 0,08%) con 6.482 tamponi (ieri 9.545); 95.143 i positivi (dei quali 22 debolmente positivi e 27 individuati a seguito di test sierologico positivo alla ricerca degli anticorpi). Il rapporto positivi / tamponi è 1,45% (ieri 0,80%). I contagiati totali sono 95.143. Ricoverati +8 a quota 168, -1 (30) le terapie intensive; 9 i decessi.