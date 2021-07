Coronavirus, ultimi dati. In Italia 1.534 casi e 20 decessi, tasso di positività allo 0,8%

2' di lettura

In Italia si registrano il 13 luglio 1.534 casi e 20 decessi di coronavirus, con 192.543 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta allo 0,8%.

In Veneto 254 contagi e un decesso

Il totale dei casi è 426.743, 254 nelle ultime 24 ore. Gli assembramenti danno il loro effetto. O la scarsa attenzione e l’abbassamento della guardia. I positivi di oggi sono 5.275, il dato sta aumentando”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, durante una conferenza stampa nella sede della Protezione civile di Marghera. Nelle ultime 24 ore, sono stati analizzati 25.927 tamponi e l’incidenza è dello 0,97%. I ricoverati in totale sono 249 (+6): 5 in più in area non critica dove ci sono 233 posti pieni e 1 in più in terapia intensiva, cioè 16 letti pieni. I decessi sono 11.623, 1 in più nelle ultime 24 ore. “Oggi abbiamo 254 positivi. Sono sostanzialmente tutti asintomatici, però vuol dire che il virus sta circolando”, ha aggiunto il governatore.

In Toscana 65 casi e 1 decesso

In Toscana sono 245.079 i casi di positività al coronavirus, 65 in più rispetto a ieri (62 confermati con tampone molecolare e 3 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 236.719 (96,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.169 tamponi molecolari e 1.680 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,9% è risultato positivo. Sono invece 4.000 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’1,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.468, -0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 72 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 61 anni in provincia di Grosseto. Sono i dati forniti dalla Regione Toscana nel bollettino di oggi.L’età media dei 65 nuovi positivi odierni è di 32 anni circa (31% ha meno di 20 anni, 45% tra 20 e 39 anni, 12% tra 40 e 59 anni, 9% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).

In Umbria 15 nuovi casi e 17 guariti ultimo giorno

Sono stati 15 i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria nell’ultimo giorno. Sono scaturiti dall’analisi di 1.698 tamponi e 2.696 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,3 per cento (era 0,49 il giorno precedente). In base ai dati sul sito della Regione sempre nell’ultimo giorno non ci sono stati morti. I guariti sono stati invece 17, con gli attualmente positivi ora 623, due in meno. Immutato il quadro dei ricoverati negli ospedali, nove, uno dei quali in terapia intensiva.