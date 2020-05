Coronavirus, ultime notizie: in Italia 888 nuovi casi (+0,4%) e 195 vittime (+0,63%)

Lo ha chiarito l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, rispondendo alle affermazioni odierne del sindaco di Milano, Giuseppe Sala che in mattinata, nel quotidiano video affidato ai soci, aveva commentato: “Ieri Regione Lombardia ha detto, attraverso il suo assessore al Welfare, che c'è un'apertura affinché i privati facciano i test dicendo però che se li pagano loro, 63 euro a test e che se ne prendono la responsabilità. È un po' bizzarro perché lo stesso assessore pochi giorni fa ha detto: invito tutti a non farli, li ritengo inutili”.

Gallera ha proseguito: “Il Ministero della Salute attraverso una nota del 9 maggio scorso, chiarisce che i test sierologici non sono autodiagnostici e quindi non devono essere venduti o messi a disposizione di profani, cioè in un contesto non governato da medici e da clinici, i quali hanno le competenze scientifiche per valutare gli esiti degli esami in modo corretto”.