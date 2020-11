Coronavirus, ultime notizie. Lombardia supera 9 mila ricoveri, prospettiva crescita I dati del 13 novembre

I dati del 13 novembre

Negli ospedali lombardi «abbiamo raggiunto il ricovero di circa 8mila persone Covid positive e abbiamo altri circa 1200-1300 posti impegnati per pazienti in attesa di esito dei tamponi in 'area grigia'. Quindi abbiamo superato i 9 mila letti nell'area per acuti e pazienti Covid” mentre sono “16 mila i ricoverati no Covid». Lo ha spiegato il direttore generale dell'assessorato al Welfare della Regione Lombardia, Marco Trivelli, in audizione in commissione Sanità. «A marzo abbiamo raggiunto circa 13 mila ricoveri di pazienti Covid, quindi c'è ancora un margine di crescita» ha detto Trivelli. «In queste condizioni, avendo superato i 9 mila letti e avendo ancora una prospettiva di crescita - ha aggiunto - è necessario prevedere per almeno due settimane una dedicazione prioritaria all'accoglienza dei pazienti Covid».

Fvg: +831 contagi e 8 vittime



Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 831 nuovi contagi (7.121 tamponi eseguiti) e 8 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione, dall'inizio della pandemia, ammontano in tutto a 17.771, di cui: 5.082 a Trieste, 7.035 a Udine, 3.424 a Pordenone e 2.007 a Gorizia, alle quali si aggiungono 223 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 9.284. Restano 47 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a 366 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 506, con la seguente suddivisione territoriale: 244 a Trieste, 136 a Udine, 113 a Pordenone e 13 a Gorizia. I totalmente guariti sono 7.981, i clinicamente guariti 133 e le persone in isolamento 8.738.

Veneto, 3.605 nuovi casi con 47mila tamponi

Il Veneto ha registrato 3.605 nuovi positivi nelle ultime 24, ma con un numero di tamponi record, 47.000 - dei quali 17.000 molecolari e 30.000 rapidi -. Lo ha detto il governatore Luca Zaia, facendo il consueto punto sul Covid in regione. “Se facessimo il confronto fra i tamponi fatti oggi e quelli del 21 marzo scorso, il momento più nero - ha spiegato Zaia - possiamo dire oggi avremmo dovuto trovare oltre 9.000 positivi. In quella data a marzo, infatti, avevamo 412 contagi con 2.170 tamponi fatti. Oggi facciamo 23 volte i test di marzo”. Se il tasso di positivi sui tamponi in quel momento era intorno al 20%, “oggi - ha aggiunto Zaia - siamo sul 7-8%, in sostanza la metà della primavera scorsa”. Complessivamente, dall'inizio dell'epidemia, il Veneto ha processato 2.529.000 tamponi molecolari, e 543.000 rapidi.