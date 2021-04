Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 16.168 casi e 469 vittime. Tasso di positività al 4,8%

3' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Italia si registrano, nelle ultime 24 ore, altri 16.168 casi di coronavirus con 334.766 tamponi e 469 vittime. Il tasso di positività è del 4,8%, in aumento di 0,4 punti rispetto a ieri quando era stato del 4,4%. In particolare si registrano in Campania 2.212 casi, in Lombardia 2.153 e in Sicilia 1.542.

In Puglia 1.488 casi e 39 decessi

Oggi in Puglia, stando ai dati resi noti dalla Regione, sono stati processati 13.647 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 1.488 casi positivi e 39 decessi.La ripartizione dei casi positivi è la seguente: 655 in provincia di Bari, 109 nel Brindisino, 155 nella provincia Bat, 56 nel Foggiano, 140 in provincia di Lecce, 368 nel Tarantino, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.Quanto ai decessi, la distribuzione è questa: 18 nel Barese, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia Bat, 4 in provincia di Foggia, 3 nel Leccese, 9 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.034.564 test, 156.914 sono i pazienti guariti e 51.789 sono i casi attualmente positivi.



Loading...

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

In Fvg 226 casi su 7.145 test, 12 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 7.145 test sono risultate positive al Covid 226 persone: 175 casi sono emersi da 6.274 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 2,79%; 51 da 871 test rapidi antigenici (5,86%). I decessi registrati sono 10, ai quali si aggiungono due morti avvenute il primo e il 7 aprile. Diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive, 72 (-3), e negli altri reparti, 471 (-22). Lo comunica attraverso una nota il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.546, con la seguente suddivisione territoriale: 748 a Trieste, 1.891 a Udine, 647 a Pordenone e 260 a Gorizia. I totalmente guariti sono 83.437, i clinicamente guariti 4.779, le persone in isolamento 9.783. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive al coronavirus complessivamente 102.088 persone con la seguente suddivisione territoriale: 19.543 a Trieste, 49.124 a Udine, 19.867 a Pordenone, 12.421 a Gorizia e 1.133 da fuori regione.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Emilia-Romagna oggi 859 nuovi positivi, 30 i morti

I nuovi casi di positività in Emilia-Romagna sono 859, mentre i morti sono stati 30. I guariti sono 660 e i ricoveri sono calati di 78 unità. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in regione si sono registrati 353.761 casi di positività. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 27.447 e a percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,1%.



I nuovi decessi sono stati 30: tre in provincia di Piacenza (due donne, di 57 e 93 anni, e un uomo di 86); due nella provincia di Parma (una donna di 81 anni e un uomo di 70); uno nel reggiano (una donna di 86 anni); quattro nel modenese (due donne, di 56 e 87 anni, e due uomini di 71 e 74 anni); 13 nella provincia di Bologna (sei donne - rispettivamente di 66, 73, 78, 87, 91, 95 anni - e sette uomini, di 65, 70, 71, 85, 86, 88, 91 anni); due nella provincia di Ferrara (una donna di 85 anni e un uomo di 73); uno in provincia di Ravenna (un uomo di 79 anni); quattro in provincia di Forlì-Cesena (tutte donne, rispettivamente di 72, 84, 87 e 92 anni). Nessun decesso, infine, nella provincia di Rimini.In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 12.482.