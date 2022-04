Coronavirus, ultimi dati. In Abruzzo altri 2.032 positivi

Ascolta la versione audio dell'articolo

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Sono 1.465 i guariti e 2.032 i nuovi positivi, di età compresa tra 2 mesi e 102 anni, relativamente al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo che portano il totale, dall’inizio dell’emergenza e al netto dei riallineamenti, a 341.741. Nel numero dei contagi complessivi sono compresi anche 293.003 dimessi e guariti.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi da ieri, di età compresa tra 71 e 94 anni. Uno segnalato in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Pescara. Dall’inizio della pandemia sale a 3.149 il totale dei decessi causati dal coronavirus. Attualmente i positivi in Abruzzo sono 45.589, 562 in più rispetto a ieri. Sono 310 i pazienti (3 in meno rispetto a ieri) negli ospedale abruzzesi in area medica covid, 14 (uno in più rispetto a ieri) in cura nei reparti di terapia intensiva. Altre 45.265 persone (564 in più rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.



Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.181 tamponi molecolari (2.223.206 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 10.715 test antigenici (3.402.942 in tutto il corso dell’emergenza sanitaria). Dei positivi di oggi 1.597 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività è pari a 14.62 per cento.Del totale dei casi positivi, 73.140 sono residenti in provincia dell’Aquila (299 in più rispetto a ieri), 95.046 risiedono in provincia di Chieti (696 in più da ieri), 78.558 in provincia di Pescara (492 in più da ieri), 85.591 in provincia di Teramo (449 in più da ieri). Altri 7.053 risultano risiedere fuori regione (28 in più da ieri) e per 2.353 (67 in più da ieri) sono in corso verifiche sulla provenienza. I dati sono stati forniti dall’assessorato regionale alla Sanità

Loading...

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

In Fvg 1.229 nuovi casi e un decesso

Sono 1.229 i nuovi casi Covid registrati oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.878 tamponi molecolari e 7.791 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati. Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute.Tre persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 150. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, le fasce più colpite sono la 50-59 (17,66%), la 40-49 (16,60%) e a seguire la 30-39 (13,02%).

Nella giornata odierna si registra un decesso: una donna di 95 anni di Monfalcone (deceduta in una Rsa).Il numero complessivo dei decessi ammonta a 4.959, con la seguente suddivisione territoriale: 1.224 a Trieste, 2.350 a Udine, 940 a Pordenone e 445 a Gorizia. I totalmente guariti sono 318.844, i clinicamente guariti 332, mentre le persone in isolamento sono 24.567.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

In Valle d’Aosta 97 casi e nessun decesso

Sono 97 i nuovi casi Covid registrati in Valle d’Aosta nelle ultime 24 ore a fronte di 790 tamponi effettuati per un totale di 33.698 contagi da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino della Regione che non comunica alcun altro decesso per un complessivo di 527 morti. In aumento gli attuali positivi a 1.324 di cui 2 in terapia intensiva, 15 in reparto ordinario e 1.307 in isolamento domiciliare: 48 i nuovi guariti.