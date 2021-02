Coronavirus, in Umbria e Toscana aumentano i ricoveri

Lo scarico di vaccini AstraZeneca all’aeroporto di Pratica di Mare (Ansa)

2' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO

Nella giornata di sabato 13 febbraio si erano registrati 13.532 nuovi casi di Covid-19 (da 13.908 venerdì) e 311 decessi (da 316). Processati 290.534 tamponi (contro 305.619 venerdì). Lo rileva il monitoraggio quotidiano del ministero della Salute. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 4,65% (invariato rispetto a ieri). Calano sia i ricoverati (-236, ora sono 18.500) che le terapie intensive (-33, ora sono 2.062, i nuovi ingressi nelle ultime 24 ore sono stati 118 contro i 153 di venerdì.

Continua a migliorare il quadro epidemiologico in Veneto, dove nelle ultime 24 ore si registrano 515 nuovi casi di Covid-19. Ci sono anche 9 nuovi decessi, con il totale di vittime che arriva a 9.498. Prosegue, lentamente, la discesa del numero dei malati fissati ad oggi a 24.814, 114 in meno rispetto a ieri. E scendono anche i dati clinici, con 5 pazienti in meno nei reparti non critici (1.438 ricoverati) ma salgono di 2 i ricoveri nelle terapie intensive, che arrivano a quota 151.

Ancora critica la situazione in Toscana, appena tornagta in zona arancione. Si registrano infatti 725 nuovi casi Covid, età media 45 anni, insieme ad altri 17 decessi (età media 79,9 anni) che portano le vittime totali di Coronavirus nella regione a 4.431 (Prato tocca oggi i 300 morti). I casi positivi mantengono un incremento giornaliero del +0,5% e raggiungono il totale di 143.375 pazienti. I 725 nuovi risultano da 705 conferme con tampone molecolare e da 20 esami con test rapido antigenico. Crescono meno dei nuovi positivi i guariti (+0,3%, pari a 442 persone) e raggiungono il totale 126.779. Dunque, gli attualmente positivi sono oggi 12.165 (+2,2%) di cui 823 ricoverati (+9 unità e 130 sono in terapia intensiva, +1).

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE

Quadro complicato anche in Umbria, una delle regioni più colpite dalla variante inglese. Si registrano altri dieci morti per Covid nelle ultime 24 ore: sono 32 in tre giorni e 904 dall'inizio della pandemia. Secondo i dati della Regione aggiornati al 14 febbraio, continuano a crescere i ricoverati in ospedale: sono 535, quattro in più di ieri, dei quali 84 (uno in più) in terapia intensiva. I nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore sono 292, su 3.070 test antigenici e 3.474 tamponi molecoleri analizzati, con un tasso di positività complessivo più o meno invariato (del 4,46%) e dell'8,4 rispetto soltanto ai molecolari (ieri 7,5).