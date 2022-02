Coronavirus, ultimi dati. In Puglia 2.238 casi e 15 morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggi in Puglia sono stati registrati 2.238 nuovi casi di contagio da Covid-19 su 27.842 test giornalieri eseguiti (positività 8%). Sono 15 le persone decedute. I nuovi positivi sono così ripartiti per territorio: in provincia di Bari, 617; in provincia di Bat, 173; in provincia di Brindisi, 173; in provincia di Foggia, 443; in provincia di Lecce, 632; in provincia di Taranto, 172; residenti fuori regione, 20. Delle 96.359 persone attualmente positive 741 sono ricoverate in area non critica (ieri 742) e 64 in Terapia intensiva (ieri 59).

Abruzzo, 725 casi e 2 decessi

Sono 1.071 guariti dal covid 19 e 725 i nuovi positivi al virus (di età compresa tra 6 mesi e 100 anni) oggi in Abruzzo che portano il totale, dall’inizio dell’emergenza, a 244.402. Nel numero complessivo dei contagi sono compresi anche 135.382 dimessi e guariti nel corsodi tutta la pandemia. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi da ieri: un 80enne della provincia di Teramo e un decesso risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Il totale dei decessi per covid sale a 2.883 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 106.137, da ieri 349 in meno. Sono 492 pazienti (6 in meno rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 25 (1 in più rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre altri 105.620 positivi (344 in meno rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.653 tamponi molecolari (2.005.321 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 5.418 test antigenici (2.817.696 in totale nel corso di tutta la pandemia). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 10.25 per cento. Del totale dei casi positivi, 52.284 sono residenti in provincia dell’Aquila (149 in più rispetto a ieri), 67.669 in provincia di Chieti (216 in più da ieri), 57.674 in provincia di Pescara (190 in più da ieri), 60.063 in provincia di Teramo (160 in più da ieri), 3.191 positivi risultano risiedere fuori regione (7 in più da ieri) e per 3.521 (2 in più da ieri) sono in corso verifiche sulla provenienza. I dati sono stati forniti dall’assessorato

Marche, 4 vittime in un giorno

Nelle ultime 24 ore, si registrano, nelle Marche, 4 vittime correlate al Covid, tutte affette da patologie pregresse. Si tratta di una donna di 92 anni di Colli al Metauro (Pesaro Urbino) e di una 92enne di Fermo. E ancora, tra le vittime, ci sono anche una donna di 80 anni di Fabriano (Ancona) e un uomo di 93 anni di Santa Maria Nuova (Ancona). Il totale dei morti, da inizio pandemia, sale così a 3.512. Aumentano i ricoveri dei pazienti assistiti nelle strutture ospedaliere della regione: sono complessivamente 352, nove in più di ieri. Di questi, 42 (-2) occupano le terapie intensive, 64 (-1) sono ricoverati in aree di semi intensiva, mentre 246 (+12) sono i ricoverati nei reparti non intensivi. Sono 216 gli ospiti delle strutture territoriali e 47 i pazienti in pronto soccorso. Lo rende noto l’Osservatorio Epidemiologico regionale.