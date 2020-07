Coronavirus, oggi in Italia 114 casi e 17 vittime I casi totali salgono a 243.344, i morti a 34.984. I dati sul sito della Protezione civile

Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece 17, dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.344, i morti a 34.984. I numeri sono stati forniti, come ogni giorno, dalla Protezione civile. Gli attualmente positivi sono 12.919, in calo di 238 rispetto a ieri. I guariti sono 195.441, con un incremento di 335 nelle ultime 24 ore. Qui tutti i dati, i grafici e la mappa aggiornata.

Calano le terapie intensive

Scendono nuovamente i ricoverati in terapia intensiva, che ora sono 60 in tutta Italia (erano 4.068 il 3 aprile, giorno di picco) in calo di 5 unità rispetto a ieri. Salgono lievemente i ricoveri (+1,17%, 9 persone, in particolare in Lombardia per il secondo giorno consecutivo), per un totale di 777 persone, mentre in isolamento domiciliare ci sono 12.082 persone, in calo di 242 unità (-1,96%).

Tamponi in crescita

I tamponi tornano a salire rispetto ai minimi di ieri (meno di 24 mila): ne sono stati effettuati 41.867, mentre il totale dei test da inizio emergenza ha superato i 6 milioni, per oltre 3,6 milioni di casi testati, esclusi i tamponi ripetuti o di controllo.

Le regioni

La Lombardia fa registrare 30 nuovi casi nelle ultime 24 ore, pari al 26,3% del totale odierno nazionale (114), una percentuale più bassa della media delle ultime settimane nella regione più colpita. I nuovi casi sono 19 in Veneto, 13 in Emilia Romagna, 18 nel Lazio, tra le regioni di nuovo in doppia cifra.