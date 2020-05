Coronavirus, ultime notizie. In Italia risalgono contagi e decessi: 992 nuovi casi (+0,45%) e 262 vittime (+0,84%) I guariti 115.288 (+2.747, con incremento del 2,44%) mentre continua il calo degli attualmente positivi: 76.440 (-2.017, con calo del 2,57%)

In Italia sono 223.096 i casi di coronavirus: +992 (+0,45%). Le vittime sono 31.368: +262 (+0,84%). I guariti 115.288 (+2.747, con incremento del 2,44%) mentre continua il calo degli attualmente positivi: 76.440 (-2.017 , con calo del 2,57%). La pressione sugli ospedali è sempre minore, con i ricoverati scesi a 11.453 e i malati in terapia intensiva oggi a 855 mentre i positivi in isolamento domiciliare sono 64.132. Il totale dei tamponi è pari a 2.807.504. Sono i dati forniti dalla Protezione Civile.

Lombardia

In Lombardia, la regione più colpita dall’epidemia, i casi positivi sono 83.820 (+522 rispetto a ieri, quando l’incremento era stato di +394) mentre i decessi sono 15.296 (+111, ieri l’aumento era stato di +69). I guariti sono 30.009 (+653, ieri erano +1.113): continua l’allentamento della pressione sugli ospedali con i malati in terapia intensiva a 297 (-10, ieri -15) e i ricoverati a quota 4.818 (-189, ieri -215). Molti i tamponi effettuati: 538.243 (+14.080, ieri +10.919). “L’R0 in Lombardia è lo 0,53 contro media nazionale di 0,70”, ha commentato l’assessore all’Agricoltura Fabio Riolfi presentando i dati.

Detenuti positivi

Sono 110 attualmente i detenuti positivi al coronavirus, 3 i ricoverati e 98 i guariti. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in audizione davanti alla Commissione Giustizia della Camera.

La “quasi totalità” dei detenuti positivi al Covid 19, ha detto Bonafede, “si trova nel territorio di competenza dei provveditorati delle tre aree geografiche più colpite (Provveditorato della Lombardia, Provveditorato del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta, Provveditorato del Triveneto), per un totale di 121 casi sui 128 attivi ristretti, a testimonianza dell'estrema efficacia delle soluzioni prese nella fase più acuta dell'emergenza”.

Sono 204 i soggetti accertati come positivi tra chi lavora nelle carceri. Di questi 28 tra il personale sanitario, 6 tra il personale amministrativo e 170 con riferimento alla Polizia Penitenziaria, sempre secondo Bonafede: “Delle 176 unità in carico a questa amministrazione, 150 sono in isolamento presso la propria abitazione, 16 presso le caserme e 10 sono ricoverati in strutture sanitarie. I guariti sono 116 e purtroppo devono essere segnalati due decessi”, ha aggiunto.