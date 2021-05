Coronavirus, prosegue il calo: oggi 7.567 nuovi casi, 182 decessi. Giù i ricoveri

1' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Sono 7.567 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 8.085. Venerdì scorso erano invece 10.554, il che conferma il calo dell’epidemia, particolarmente accelerato nell’ultima settimana. Sono invece 182 le vittime, in calo rispetto alle 201 di ieri e anche rispetto alle 207 di venerdì scorso.

Sono 298.186 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 287.026. Il tasso di positività è del 2,5%, stabile rispetto al 2,8% di ieri.

Loading...

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

In calo anche la pressione sul sistema ospedaliero. Sono 1.860 I pazienti ricoverati in terapia intensiva per covid, 33 in meno rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 99 (ieri 81). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 13.050 persone, 558 meno di ieri.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

In aggiornamento...