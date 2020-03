In Italia 2.853 nuovi contagi, +368 morti, +369 guariti, +154 in terapia intensiva

LA MAPPA AGGIORNATA DEI CONTAGI

Emilia-Romagna

Salgono a 3.093 i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna, 449 in più rispetto all'aggiornamento di ieri. È quanto comunica la Regione. Passano da 10.043 a 12.054 i campioni refertati. Complessivamente, sono 1.200 le persone in isolamento a casa, in crescita di 145 unità perché con sintomi lievi o prive di sintomi. Quelle ricoverate in terapia intensiva sono invece 169, 17 in più rispetto a ieri.

Crescono a 68 - 14 in più - le guarigioni: 65 riguardano persone clinicamente guarite, divenute asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 3 dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultata negativa in due test consecutivi. In crescita però, i decessi, passati da 241 a 284: sono 43, i nuovi, che riguardano 29 uomini e 14 donne. Per 6 delle persone decedute erano note patologie pregresse, in qualche caso plurime, per le altre sono in corso approfondimenti epidemiologici.

Sono 2.097 i posti letto complessivi allestiti in Emilia-Romagna per i pazienti colpiti da coronavirus: 526 in più rispetto a ieri. Mentre sono 33.000 le mascherine consegnate ieri, da parte dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile al magazzino centrale della Sanità regionale e altre 100.000 sono attese per la serata di oggi.