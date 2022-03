Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 28.900 casi (+30,9% da settimana scorsa) e 129 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Italia si registrano, il 14 marzo, altri 28.900 casi e 129 vittime di coronavirus. Lo riportano i dati del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 204.877 tamponi, per un tasso di positività che si attesta al 14,1%. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa, quando si erano registrati 22.083 nuovi positivi, si assiste a una crescita del 30,9%. Sono in aumento i ricoveri (+228 rispetto a ieri), con 8.468 persone che si trovano nei reparti Covid e le terapie intensive (+2 da ieri) con 518 persone ricoverate e 32 ingressi giornalieri.

In Toscana altri 1.769 casi

In Toscana sono 898.410 i casi di positività al Coronavirus, 1.769 in più rispetto a ieri (675 confermati con tampone molecolare e 1.094 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. Oggi in Toscana si registrano purtroppo anche 16 nuovi decessi: 8 uomini e 8 donne con un’età media di 81 anni, 4 a Firenze, 3 a Prato, 3 a Lucca, 1 a Pisa, 4 a Livorno, 1 a Arezzo. I guariti in Toscana crescono dello 0,2% e raggiungono quota 859.964 (95,7% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 4.400 tamponi molecolari e 6.139 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,8% è risultato positivo. Sono invece 3.422 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 51,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 29.205, +1,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 681 (14 in più rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (1 in meno). L’età media dei 1.769 nuovi positivi odierni è di 39 anni circa (27% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più). Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (675 confermati con tampone molecolare e 1.094 da test rapido antigenico).

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

In Basilicata 388 nuovi positivi e altre due vittime

In Basilicata sono 388 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 1.664 tamponi (molecolari e antigenici), e si registrano 2 decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Francavilla in Sinni e Avigliano. Sono state registrate 247 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 89 (-2) di cui 2 in terapia intensiva: 56 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 33 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono oltre 18mila. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 655 somministrazioni. Finora 467.554 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 439.920 hanno ricevuto la seconda (79,5 per cento) e 344.891 sono le terze dosi (62,3 per cento), per un totale di 1.252.404 somministrazioni effettuate.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

In Veneto calo dei casi, +1.750 ultime 24 ore

Il Veneto registra un deciso calo dei casi Covid, come avviene sempre - per il minor tracciamento nella domenica - il lunedì: sono 1.750 i contagi nelle ultime 24 ore, contro i 3.870 del giorno precedente. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero complessivo degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 1.382.160, quello delle vittime a 13.982. Il dato dei soggetti positivi in isolamento è stabile, 52.812 (+ 68). Numeri quasi immutati anche negli ospedali: i malati Covid ricoverati in area medica sono 769 (-3), mentre rimangono 61 quelli nelle terapie intensive. Quasi ferma l’attività vaccinale. Ieri sono state 2.172 le somministrazioni in tutta la regione, e solo 74 le prime dosi.