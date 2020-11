Coronavirus oggi: in Italia 37.255 nuovi casi su 227.695 tamponi e 544 vittime

Toscana

Altri 2.420 positivi, età media 47 anni, e 42 decessi in più, tra cui 23 uomini e 19 donne con un'età media di 82,4 anni: questa la rilevazione odierna dell'andamento della pandemia in Toscana che ha raggiunto così i 76.750 casi di positività al Coronavirus, e 1.835 pazienti morti. I nuovi casi sono il 3,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 6,5% e raggiungono quota 23.854 (31,1% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.313.187, 19.184 in più rispetto a ieri. Sono 8.551 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 28,3% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 2.493 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 51.061, +1,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.945, + 24 rispetto a ieri, di cui 266 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 42 nuovi decessi: 23 uomini e 19 donne con un'età media di 82,4 anni. Complessivamente, ci sono 49.116 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (908 in più rispetto a ieri, più 1,9%).

Veneto

Sono 3.570 i nuovi contagi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto. Un dato che porta il totale degli infetti da inizio epidemia (compresi guariti e vittime) a sfiorare quota 100.000 (oggi sono 98.084). Lo riferisce il bollettino della Regione. Molto pesante il report dei morti, 52 in più di ieri, per un dato complessivo aggiornato a 2.816. I positivi attuali salgono a 59.705 (+ 2.497). Prosegue la crescita dei ricoveri negli ospedali: sono 1.976 (+29) i malati in area medica, e 241 (+14) i pazienti in terapia intensiva. In isolamento fiduciario si trovano ad oggi 26.478 persone (+ 5.207).

Valle d’Aosta

Sono 245 i nuovi casi di positività al coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta - il numero più alto dall'inizio della pandemia - a fronte di 289 persone sottoposte a tampone. I guariti sono 304 e il numero totale di casi positivi attuali cala da 2.363 a 2.299. Sono stati sei i decessi, portando il numero totale dall'inizio della pandemia a 240 (94 nella seconda ondata di contagi). I pazienti Covid-positivi ricoverati sono 146 (venerdì erano 149) più 13 in terapia intensiva (erano 15). In isolamento domiciliare vi sono 2.140 persone (erano 2.199).