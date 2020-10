Coronavirus, ultime notizie. In Italia nuovo record di contagi e tamponi: +8.804 positivi su 162.932 test. Balzo dei decessi: +83

Lombardia

In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.067 nuovi casi positivi al coronavirus (ieri erano 1.844) su 32.507 tamponi effettuati (ieri 29.048). Lo comunica la Regione Lombardia, precisando che sui nuovi casi 123 sono debolmente positivi e 16 sono emersi a seguito di test sierologico. In terapia intensiva ci sono 72 persone (+8), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 726 (+81). I decessi totali si attestano 17.037, con un incremento di 26 unità. Nella sola provincia di Milano i nuovi casi si sono attestati a 1.053, di cui 515 in città. Ieri i numeri di Milano erano 1.032 e 504.

Coronavirus, il punto

