Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 16.974 casi e 380 vittime, tasso di positività a 5,3%

In Italia si registrano, nelle ultime 24 ore, altri 16.974 casi e 380 vittime, con 319.633 tamponi effettuati. Sono 3.417 (3.490) i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, in calo di 73 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 211 (ieri 216). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 25.587 persone, in calo di 782 rispetto a ieri. Su scala regionale si contano in Lombardia 2.722 casi, in Campania 2.224 e in Puglia 1.867.

Campania, 2.224 nuovi casi e 40 decessi

Sono 2.224 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Campania. Di questi, 609 sono sintomatici. I tamponi molecolari analizzati sono 20.325, con una percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari eseguiti pari al 10,94%. Ieri in Campania sono stati eseguiti anche 5.646 tamponi antigenici. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 40 nuovi decessi, 23 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 17 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia sale così a 5.891. Sono 2.168 i nuovi guariti, il totale dei guariti è 267.074. In Campania sono 136 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.557 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

In Abruzzo oggi 215 nuovi positivi e 243 guariti

Sono complessivamente 68741 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 215 nuovi casi (di età compresa tra 10 mesi e 94 anni). Il totale dei casi positivi risulta inferiore in quanto è stato sottratto 1 caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 30, di cui 14 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara, 12 in provincia di Teramo e 3 in provincia di Chieti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 2298 (di età compresa tra 70 e 92 anni, 2 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara e 1 in provincia dell'Aquila). Dei casi odierni, 1 è riferito a un decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 56211 dimessi/guariti (+243 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10232 (-34 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 951023 tamponi molecolari (+4361 rispetto a ieri) e 378233 test antigenici (+2637 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari al 3.1 per cento. Sono 537 i pazienti (-20 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 56 (-2 rispetto a ieri con 2 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9639 (-12 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 17075 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+93 rispetto a ieri), 17584 in provincia di Chieti (+40), 17529 in provincia di Pescara (+17), 15816 in provincia di Teramo (+63), 548 fuori regione (+1) e 189 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.



In Friuli Venezia Giulia 267 casi su 6.184 test, 12 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 6.184 test sono risultate positive al Covid 267 persone: 222 da 5.490 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 4,04%; 45 da 694 test rapidi antigenici (6,48%). I decessi registrati sono 12. Diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive, 65 (-7), e quelli in altri reparti, 445 (-26). Lo comunica in una nota il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.558, con la seguente suddivisione territoriale: 753 a Trieste, 1.895 a Udine, 648 a Pordenone e 262 a Gorizia. I totalmente guariti sono 83.786, i clinicamente guariti 4.766, mentre le persone in isolamento calano a 9.735. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 102.355 persone con la seguente suddivisione territoriale: 19.656 a Trieste, 49.217 a Udine, 19.897 a Pordenone, 12.451 a Gorizia e 1.134 da fuori regione.