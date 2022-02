Coronavirus, ultimi dati. In Veneto altri 7.296 casi e 48 decessi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Sono 7.296 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore in Veneto. È quanto si legge nel bollettino della Regione Veneto sull’andamento della pandemia.

Nella stessa giornata si registrano 48 decessi. I ricoverati in area medica sono 1.384, 30 in meno rispetto al giorno precedenet; 128 (- 3 rispetto a ieri) in terapia intensiva.

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

Basilicata, 867 casi nelle ultime 24 ore

Sono 867 i nuovi casi di contagio registrati in Basilicata nelle ultime 24 ore. Lo comunica la task force della Regione Basilicata. Nella stessa giornata si sono registrate 1.042 guarigioni. Inoltre, è stato registrato il decesso di 4 persone: 1 residente a Pisticci, 1 a Lauria, 1 a Banzi, 1 residente in Toscana. In totale sono 99 le persone ricoverate: 51 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 48 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 3 in terapia intensiva. Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 5.360 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 867 sono risultati positivi.

Loading...

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

In Toscana altri 23 morti, in calo ricoveri

Sono ventitré - undici donne e dodici uomini con un’età media di 84,8 anni - le persone positive al Covid morte nelle ultime 24 ore in Toscana, dove il numero totale delle vittime dell’epidemia sale a 8.689. In Toscana sono 820.941 i casi complessivi di positività al Covid. L’età media dei 4.216 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più). I guariti crescono dell’1,3% e raggiungono quota 746.315 (90,9% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 65.937, -7,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.150 (43 in meno rispetto a ieri), di cui 72 in terapia intensiva (13 in meno).