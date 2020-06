App Immuni: 2,5 milioni di download L’app per il tracciamento è attiva da oggi in tutte le regioni

Sono arrivati a 2,502 milioni i download di Immuni. È quanto conferma il ministero dell'Innovazione. L'app per il tracciamento da oggi è integrata al sistema sanitario su tutto il territorio nazionale.

“Non sappiamo fare stime di quanti utenti finiranno per scaricare Immuni. Ed è difficile stimarne l'impatto ai vari livelli di diffusione (il nostro team di data science ha fatto tantissime simulazioni), perché questo dipende molto da tanti altri fattori. Quel che è certo è che più persone usano Immuni, più l'app può essere efficace”. Lo evidenzia Bending Spoons, sviluppatore dell'app Immuni, in una sessione di domande e risposte su Reddit in cui invita a fare il download dell'applicazione.

Maggiore la diffusione, maggiore efficacia

“Maggiore è la diffusione di Immuni, più sono i potenziali contagiati che l'app riesce ad avvertire e che possono quindi isolarsi, aiutando a contenere l'epidemia e ad accelerare il ritorno alla normalità. Se anche l'app finisse per salvare una sola vita, probabilmente ne sarebbe valsa la pena”, sottolinea Bending Spoons, che invita a fare il download dell'app. “Se tutti attendono a scaricarla per vedere se si diffonde abbastanza, entriamo in un circolo vizioso. Visto che l'app è gratis e che tutela molto bene la privacy, ci sentiamo di invitare tutti a scaricarla in serenità - scrivono gli sviluppatori - Alla fine vedremo se e quanto avrà aiutato. In ogni caso, così facendo non avremo rimpianti. Avremo fatto il massimo di cui eravamo capaci per aiutare l'Italia”.