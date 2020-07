Coronavirus, in Italia oggi 162 nuovi casi e 13 morti Prosegue il calo delle terapie intensive in Lombardia. Lieve aumento regionale, invece, dei ricoveri per il terzo giorno consecutivo

Persone a passeggio senza mascherina a seguito della nuova ordinanza lombarda (Milano, 15 Luglio 2020. ANSA)

Sono 162 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 114 di ieri. Le vittime sono invece 13, in calo dopo le 17 di ieri. I casi totali salgono a 243.506, i morti a 34.997. I numeri sono stati pubblicati sul sito della Protezione civile. Qui i dati e i grafici in aggiornamento.

Focus Lombardia

Con 10.426 tamponi effettuati, sono stati 63 i casi positivi di Covid registrati in Lombardia, di questi 11 a seguito di test sierologici e 12 ”debolmente positivi”. Il numero è pari al 38,8% del totale odierno nazionale. Sono stati 475 i guariti, ed è ancora scesa il numero dei ricoverati in terapia intensiva che sono 23 (-4), aumenta leggermente e per il terzo giorno consecutivo, invece, il numero di ricoveri negli altri reparti (177, uno più di ieri). I decessi sono stati 5 per un totale complessivo che sale a 16.765. Fra i nuovi positivi, 18 si sono registrati a Milano (di cui 10 in città), 15 a Bergamo e 8 a Brescia.