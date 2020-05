Coronavirus, ultime notizie. In Italia contagi in calo: 789 nuovi casi (+0,35%) e 242 vittime (+0,77%) Sono 223.885 i casi di coronavirus, con 31.610 decessi. Secondo calo record dall’inizio della pandemia per gli attualmente positivi: -4.370

In Italia sono 223.885 i casi di coronavirus: 789 in più rispetto a quelli comunicati ieri (+0,35%) anche se la regione Lazio comunica che tra i nuovi casi riportati oggi, 18 fanno riferimento alle ultime 24 ore e 55 sono riferiti ad un periodo precedente. I decessi sono 31.610: +242 (+0,77%). Il totale dei guariti tocca quota 120.205: +4.917 nelle ultime 24 ore (+4,26%). Continua il calo degli attualmente positivi, oggi a 72.070, con il secondo calo record dall’inizio dell’epidemia: meno 4.370 rispetto a ieri (-5,72%). Anche la pressione sulle strutture sanitarie continua a farsi più leggera, sono infatti 10.792 i ricoverati con sintomi (-5,77%), 808 i malati in terapia intensiva (-5,50%) e 60.470 quelli in isolamento domicialiare (-5,71%). I tamponi fatti toccano quota 2.875.680. Sono i numeri forniti dalla Protezione Civile.

Lombardia

Nella regione più colpita dal contagio i casi di coronavirus sono 84.119: +299 rispetto a ieri, quando erano stati +522. I decessi sono 15.411 (+115, ieri +111) e i guariti 40.962 (+3.808, ieri +653). I malati in terapia intensiva continuano a diminuire, sono infatti 276 (-21, ieri -10), mentre i ricoverati sono 4.818 (-113, ieri -189). Sono stati fatti 550.405 tamponi (+12.162 rispetto a ieri quando erano stati +14.080). Milano rimane la provincia più colpita con 21.966 casi (+66, ieri +169). Di questi 9.281 sono nella città di Milano (+30, ieri +66).