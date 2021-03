Coronavirus, ultime notizie. In Puglia 715 positivi e 34 decessi I dati del 15 marzo 2021

(AFP)

I dati del 15 marzo 2021

2' di lettura

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Oggi in Puglia, su 4.707 test per l'infezione da Covid-19 analizzati, sono stati registrati 715 nuovi positivi. Oggi, dunque, il tasso di positività è del 15,19% (ieri era del 17,23%). I decessi registrati oggi sono 34 (ieri erano 9). I nuovi casi rilevati oggi sono 357 in provincia di Bari, 71 in provincia di Brindisi, 19 nella provincia BAT, 116 in provincia di Foggia, 127 in provincia di Lecce, 24 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione; mentre 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. I 34 decessi sono avvenuti: 7 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 12 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.696.388 test; 122.847 sono i pazienti guariti; 39.123 sono i casi attualmente positivi.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

In Toscana 1.106 nuovi casi e 11 decessi

In Toscana sono 174.088 i casi di positività al Coronavirus, 1.106 in più rispetto a ieri (1.085 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 1.106 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (il 22% ha meno di 20 anni, il 19% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, l'8% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 144.570 (83% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 10.923 tamponi molecolari e 1.787 tamponi antigenici rapidi, di questi l'8,7% è risultato positivo.

Loading...

Sono invece 6.322 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 17,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 24.566, +1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.643 (44 in più rispetto a ieri), di cui 241 in terapia intensiva (5 in più). Oggi si registrano 11 nuovi decessi: 7 uomini e 4 donne, con un'età media di 82,5 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 2 a Firenze, 5 a Pistoia, 1 a Pisa, 2 a Arezzo, 1 a Siena.



IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Veneto, 841 casi e 10 decessi

È un calo repentino, ma determinato come sempre dal ritardo nel caricamento dei dati nel weekend, quello registrato oggi in Veneto nei contagi Covid: solo 841 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, e 10 i decessi. Numeri che portano il dato complessivo degli infetti da inizio epidemia a 355.155, e quello delle vittime a 10.116. Non si arresta la crescita dei ricoveri ospedalieri: sono 1.412 i letti occupati nei normali reparti medici, mentre salgono a 196 (+6) i pazienti nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi in regione sono 35.324 (+318).