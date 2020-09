Coronavirus, ultime notizie. In Italia 1.229 nuovi casi e 9 decessi. Tamponi in aumento, +100 ricoveri I test sono stati sono stati 80.517 contro i 45.309 di ieri. Più che raddoppiati in Lombardia

In Italia sono 289.990 i casi di coronavirus dall'inizio della pandemia: +1.229 rispetto a ieri quando erano stati +1.008 (+1.458 il 13 settembre). Il numero dei decessi sale a 35.633: +9 rispetto a ieri quando erano stati +14 (+7 il giorno precedente). I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 80.517 (per un totale di 9.943.944): in crescita rispetto ai 45.309 di ieri (erano stati 72.143 il 13 settembre). È quanto emerge dai dati del ministero della Salute e della Protezione civile.

Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 214.645 (+695). Sale anche il numero degli attualmente positivi, che ora sono 39.712 (+525). In crescita anche la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che torna a 2.222 (+100, con un aumento del +4,71%) e quello dei malati in terapia intensiva che sale a 201 (+4, con un aumento del +2,03%). I positivi in isolamento domiciliare sono 337.289 (+421, con un aumento del +1,14%).

Regioni con zero contagi

Oggi nessuna regione può vantare zero nuovi contagi: uno per il Molise, 3 per la Valle d’Aosta, a seguire tutte le altre regioni. Il maggior numero di nuove infezioni è stato registrato in Lombardia con 176 casi (ieri 125), seguono Liguria con 141 (ieri 65), Lazio con 139 (ieri 181), Campania con 136 (ieri 90), Emilia-Romagna con 125 (ieri 127) e Veneto con 115 (ieri 55).

Lombardia

In Lombardia, la regione più colpita, i casi di coronavirus dall'inizio dell'epidemia sono 103.589: +176 rispetto a ieri, quando erano stati 125. Sono 19.399 i tamponi giornalieri (che portano il totale a 1.850.323), più che raddoppiati rispetto ai 7.931 di ieri (12.844 il 13 settembre). Il totale dei decessi sale a 16.903: +2 rispetto a ieri, quando erano stati pure +2 (e +2 il giorno precedente). Continua a salire il numero dei guariti e dei dimessi: 77.938 (+223). Cresce leggermente il numero dei ricoverati: 263 (+1) e anche quello dei malati in terapia intensiva: 29 (+1).

La provincia di Milano è quella che registra il maggior numero di nuovi casi: 90 (ieri 44) di cui 46 (ieri 21) nella città capoluogo. Seguono le province di Monza e Brianza con 20 (ieri 31) e Brescia con 16 (ieri 15).