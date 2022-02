Coronavirus, ultimi dati. In Veneto altri 5.181 casi e 30 decessi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 5.181 i nuovi casi di contagio registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bolelttino della Regione Veneto sull’andamento della pandemia. Nella stessa giornata si registrano 30 decessi.

Sardegna, 2.877 casi e 9 decessi

In Sardegna si registrano nelle ultime 24 ore nove decessi e 2.877 casi confermati di positività al Covid (di cui 2.410 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 13.304 tamponi per un tasso di positività del 21,6%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva scendono a 28 (- 3), mentre i ricoverati in area medica sono 397 (- 3). Le persone in isolamento domiciliare sono 35.584 (+ 683). Le vittime sono due uomini di 71 anni e due donne di 96 e 81 anni residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; due uomini di 62 e 83 anni e una donna di 90 della provincia del Sud Sardegna; un uomo di 71 anni, residente in provincia di Sassari, e due residenti nella provincia di Nuoro.

In Puglia 4.498 nuovi casi e 10 morti, 13% positività

Oggi in Puglia si registrano altri 4.498 nuovi casi di contagio su 34.814 test (13% positività) e 10 decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 1.264, nella provincia Bat 331, in quella di Brindisi 405, nel Foggiano 726, nel Leccese 1.155 e in provincia di Taranto 566. Sono residenti fuori regione altre 31 persone contagiate e per altri 20 casi la provincia di appartenenza è in via di definizione. Delle 92.071 persone attualmente positive 727 sono ricoverate in area non critica (ieri 737) e 64 in terapia intensiva (ieri 67).