Coronavirus, ultime notizie. In Italia 210 nuovi casi (il 68% in Lombardia) e 34 decessi. Tamponi in crescita

Sono 237.500 i casi di coronavirus in Italia dall’inizio dell’epidemia: +210 (+0,09%) rispetto a ieri, quando erano stati +301. Sale invece a 34.405 il totale dei decessi: +34 (+0,10%) rispetto a ieri, quando erano stati +26. I tamponi processati nelle ultime 24 ore salgono a 46.882 (ieri erano stati 28.107, domenica 56.527), per un totale di 4.695.707.

Continua a crescere il numero dei guariti, a quota 178.526 (+1.516, con aumento dello 0,86%), e a calare quello degli attualmente positivi, ora 24.569 (-1.340, con calo del 5,17%). Continua anche l’alleggerimento della pressione sulle strutture ospedaliere con i ricoverati a quota 3.301 (-5,39%)e i malati in terapia intensiva che ora sono 177, con un grosso calo rispetto a ieri (-14,49%), spinto dalla Lombardia. Sono i dati comunicati dal dipartimento della Protezione Civile.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Lombardia

In Lombardia, la regione più colpita, i casi di coronavirus dall’inizio dell’epidemia sono 92.060: + 143 rispetto a ieri, quando erano stati +259. Sono il 68% dei nuovi casi nazionali (ieri erano stati l’86%). Il totale dei decessi arriva invece a 16.466: +9 rispetto a ieri, quando erano stati +8. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 7.044 (ieri erano stati 6.637, domenica 9.336), per un totale di 906.322. I malati in terapia intensiva scendono di molto: sono ora 69 (-25), mentre i ricoverati calano a 1.902 (-196).

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

Regioni senza contagi

Sono 7 le regioni che oggi registrano zero nuovi contagi: Basilicata, Molise, Calabria, Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige, Puglia, Campania. Un nuovo caso rispettivamente in Veneto, Marche, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria. A seguire tutte le altre.