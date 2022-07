Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 89.830 casi e 111 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Italia si registrano, il 16 luglio 2022, altri 89.830 casi e 111 vittime di coronvirus. Lo riportano i dati del ministero della Salute.

Nel Lazio 9.083 casi e 7 decessi

Oggi nel Lazio “su 5.973 tamponi molecolari e 34.147 tamponi antigenici per un totale di 40.120 tamponi, si registrano 9.083 nuovi casi positivi (+571), sono 7 i decessi (-1), 1.014 i ricoverati (+17), 74 le terapie intensive (+2) e +5.543 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22,6%. I casi a Roma città sono a quota 4.620”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie regionali. Asl Roma 1: sono 1.451 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 2: sono 2.030 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 1.139 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 497 i nuovi casi e 0 decessi; Asl Roma 5: sono 722 i nuovi casi e 0 decessi; Asl Roma 6: sono 795 i nuovi casi e 1 decesso; Nelle province si registrano 2.449 nuovi casi; Asl di Frosinone: sono 752 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 1.104 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 216 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 377 i nuovi casi e 0 i decessi.



Marche: 2.958 casi e 3 decessi

Torna di nuovo a salire l’incidenza di casi Covid-19 nelle Marche dopo una sola giornata di calo: ieri il valore era sceso, per la prima volta dopo settimane di aumenti, da 1.354,99 a 1.349,37; oggi l’incidenza si porta invece a 1.360,37. Nell’ultima giornata, comunica la Regione, i positivi rilevati sono stati 2.958 (20.460 il dato settimanale) sulla base di 7.332 tamponi. Tre ricoverati in più per Covid (ora il totale è 187) di cui sei in Terapia intensiva (invariato rispetto a ieri), 13 in Semintensiva (-7) e 168 in reparti non intensivi (-10); in osservazione nei pronto soccorso (non considerati tra i ricoverati) ci sono 31 persone. Intanto il numero di persone in quarantena cresce ancora (31.620; +824). Nelle ultime 24ore si sono registrati altri tre decessi correlati alla pandemia e il totale regionale di vittime arriva a quota 3.966

In Puglia 5 morti e 6.408 casi, quasi il 23% dei test

Sono 6.408 i nuovi casi di Covid 19 rilevati in Puglia su 27.943 test giornalieri registrati, con una incidenza al del 22,9% . Le vittime sono cinque, mentre delle 92.732 persone attualmente positive, 500 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 479) e 17 in terapia intensiva (ieri erano 18). Le province con il maggior numero di nuovi positivi sono quelle di Bari (1.959) , Lecce (1.292) e Taranto (1.100). Questa la distribuzione nelle altre: Foggia: 719; Brindisi: 623; Bat: 539. I residenti fuori regione sono 146 e per altri 30 la provincia non è definita.