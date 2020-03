In Lombardia 1.377 nuovi contagi , +202 vittime, +66 in terapia intensiva L’assessore al Welfare Giulio Gallera comunica i dati aggiornati, con l’aumento dei positivi leggermente inferiore rispetto a ieri. Brescia supera Bergamo per contagiati giornalieri: 445 più di ieri

(ANSA)

In Lombardia ci sono 14.649 positivi al coronavirus e 1.420 decessi, 202 in più rispetto a ieri: lo ha detto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, spiegando che i “dati sono un po' scomposti, alcuni crescono molto, altri meno”. I positivi sono 1.377 in più, “un dato inferiore a quello di ieri, in linea con quello degli altri giorni”, mentre il dato dei ricoverati “è molto alto, sono 1.273 in più di ieri”. In terapia intensiva sono ricoverate 823 persone, 66 in più rispetto a ieri”.

La situazione di Milano

A Milano città i contagiati “sono 813, ieri erano 711, gli ospedali registrano un afflusso in leggerissima crescita ma costante e assolutamente gestibile”, ha aggiunto. Contando anche la provincia i casi sono 1983, più 233 rispetto ai dati di ieri. Su una popolazione di oltre 3 milioni di abitanti, ha aggiunto, non sono dati alti. Resta una grande sofferenza dei presidi nelle zone più critiche - ha anche detto - ma la situazione è stabile, anche in leggera diminuzione, mentre in altre zone c'è crescita ma non

esponenziale”.

Gallera ha poi spiegato che il governatore Attilio Fontana e il presidente della Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, effettueranno nel pomeriggio un sopralluogo ai padiglioni del quartiere fieristico dove dovrebbe sorgere l'ospedale dedicato ai pazienti Covid19.

