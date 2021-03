Coronavirus, ultimi dati. In Puglia altri 1.126 casi e 30 decessi

2' di lettura

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Su 10.963 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 30 decessi (ieri 34) e 1.126 casi positivi con un tasso di positività pari al 10,3% (ieri 15,2%). I nuovi postivi sono così distribuiti: 445 in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 131 nella provincia BAT, 94 in provincia di Foggia, 195 in provincia di Lecce, 189 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 8 casi di provincia di residenza non nota. I 30 decessi sono stati censiti: 23 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.707.351 test. 123.852 sono i pazienti guariti. 39.214 sono i casi attualmente positivi.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

In Friuli-Venezia Giulia 672 casi su 10.272 test

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 10.272 test effettuati sono stati rilevati 672 casi Covid: 243 da 4.801 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 5,06%, e 429 da 5.471 test rapidi antigenici (7,84%). I decessi registrati sono 15. Aumentano i ricoveri nelle terapie intensive (77, contro i 70 di ieri), mentre calano leggermente quelli in altri reparti 530 (-2). Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.042, con la seguente suddivisione territoriale: 676 a Trieste, 1.549 a Udine, 611 a Pordenone e 206 a Gorizia. I totalmente guariti sono 66.810, i clinicamente guariti 2.591, mentre le persone in isolamento oggi sono 14.167. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 87.217 persone con la seguente suddivisione territoriale: 16.143 a Trieste, 41.689 a Udine, 17.949 a Pordenone, 10.458 a Gorizia e 978 da fuori regione

Loading...

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

In Toscana 1.247 nuovi casi e 18 decessi, sempre in crescita i ricoveri

Sono 1.247 in più rispetto a ieri i nuovi positivi al coronavirus, che fanno salire a 175.335 i casi registrati in Toscana dall'inizio dell'epidemia. Dei nuovi casi, 1.216 sono stati confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 145.470 (83% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 13.192 tamponi molecolari e 10.278 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,3% è risultato positivo. Sono invece 9.383 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 24.895, +1,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.669 (26 in più rispetto a ieri), di cui 239 in terapia intensiva (2 in meno). Si registrano 18 nuovi decessi: 11 uomini e 7 donne con un'età media di 79,6 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 1.247 nuovi positivi odierni è di 42 anni circa (il 19% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 5% ha 80 anni o più).