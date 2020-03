In Italia superate le 2.000 vittime, ci sono 2.470 nuovi casi, +414 guariti. Trend contagi in calo Il bilancio aggiornato sull’epidemia in Italia: sono 23.073 i malati di coronavirus, 2.749 le persone guarite, 2.158 vittime, 1.851 i malati ricoverati in terapia intensiva

Superate le 2mila vittime da coronavirus in Italia: complessivamente 2.158, con un incremento nelle ultime 24 ore di 349. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Ieri 15 marzo l'aumento quotidiano era stato di 368. Sono arrivati a 23.073 i malati di coronavirus: “2.470 nuovi positivi, meno di ieri, anche se mancano dati Puglia e provincia autonoma di Trento. Ma come vedete anche dai dati della Lombardia il trend è in ribasso, registriamo questo dato”, ha detto il commissario Angelo Borrelli. Per il presidente del Css, Franco Locatelli “il risultato va consolidato nei prossimi uno due giorni” ma va visto “con cauto ottimismo”. Sono invece 2.749 le persone guarite, in crescita: 414 in più del 15 marzo, quando il dato giornaliero sui guariti era di 369.

“Sono 47 i pazienti spostati dalla Lombarda in altre regioni con la Centrale remota per le operazioni di assistenza sanitaria (Cross)”. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli, sottolineando che i “pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.851, circa il 10% dei pazienti positivi”. Al di sotto dei 30 anni di età non ci sono casi di decessi da coronavirus.

Lombardia

In Lombardia, la regione più colpita, ci sono 14.649 positivi al coronavirus e 1.420 decessi, 202 in più rispetto a ieri: lo ha detto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, spiegando che i “dati sono un po' scomposti, alcuni crescono molto, altri meno”. I positivi sono 1.377 in più, “un dato inferiore a quello di ieri, in linea con quello degli altri giorni”, mentre il dato dei ricoverati “è molto alto, sono 1.273 in più di ieri”. In terapia intensiva sono ricoverate 823 persone, 66 in più rispetto a ieri”.

