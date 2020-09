Coronavirus, ultime notizie. In Italia 1.452 nuovi casi e 12 decessi. Tamponi in crescita I test processati nelle ultime 24 ore sono stati 100.607, in crescita rispetto agli 80.517 di ieri. Crescono i numeri dei ricoverati (+63) e delle terapie intensive (+6)

I test processati nelle ultime 24 ore sono stati 100.607, in crescita rispetto agli 80.517 di ieri. Crescono i numeri dei ricoverati (+63) e delle terapie intensive (+6)

In Italia sono 291.442 i casi di coronavirus dall'inizio della pandemia: +1.452 rispetto a ieri quando erano stati +1.229 (+1.008 il 14 settembre). Il numero dei decessi sale a 35.645: +12 rispetto a ieri quando erano stati +9 (+14 il giorno precedente). I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 100.607 (per un totale di 10.044.551): in crescita rispetto agli 80.517 di ieri (erano stati 45.309 il 14 settembre). È quanto emerge dai dati del ministero della Salute e della Protezione civile.

Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 215.265 (+620). Sale anche il numero degli attualmente positivi, che ora sono 40.532 (+820). In crescita anche la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che torna a 2.285 (+63) – bisogna risalire al 21 giugno scorso per trovare una cifra simile: allora erano 2.314 – e quello dei malati in terapia intensiva che sale a 207 (+6). I positivi in isolamento domiciliare sono 38.040.

Regioni con zero contagi

Oggi nessuna regione può vantare zero nuovi contagi: uno per la Valle d’Aosta, a seguire tutte le altre regioni. Il maggior numero di nuove infezioni è stato registrato in , Campania con 186 casi (ieri 136), seguono Lazio con 165 (ieri 139), Lombardia e Veneto con 159 (ieri rispettivamente 176 e 115), Piemonte con 117 (ieri 39), Emilia-Romagna con 106 (ieri 125) e Puglia con 103 (ieri 76).

Lombardia

In Lombardia, la regione più colpita, i casi di coronavirus dall'inizio dell'epidemia sono 103.799: +159 appunto rispetto a ieri, quando erano stati 176. Sono 17.831 i tamponi giornalieri (che portano il totale a 1.868.154), in calo rispetto ai 19.399 di ieri (7.931 il 14 settembre). Il totale dei decessi sale a 16.905: +2 rispetto a ieri, quando pure erano stati +2 (e +2 il giorno precedente). Continua a salire il numero dei guariti e dei dimessi: 78.090 (+152). Cresce leggermente il numero dei ricoverati: 264 (+1) e anche quello dei malati in terapia intensiva: 30 (+1).