Coronavirus, ultime notizie: in Italia 320 nuovi casi e 4 decessi. Tamponi in calo

In Italia sono 254.235 i casi di coronavirus dall'inizio dell'epidemia: +320 rispetto a ieri, quando erano stati +479 (+629 a Ferragosto). Lo comunica il bollettino quotidiano del ministero della Sanità e della Protezione civile. I decessi salgono a 35.400: +4 rispetto a ieri, quando pure erano stati +4 (stabili rispetto al giorno precedente). Il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore è di 30.666 (per un totale di 7.588.083): in calo rispetto a ieri, quando i test erano stati 36.807 (53.123 a Ferragosto).

Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 203.968 (+182 con un aumento dello 0,09%) e a diminuire gli attualmente positivi, che ora sono 14.867 (-734 con un calo del 4,98%). Leggermente in crescita la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che torna a 810 (+23 con un aumento del 2,92%), mentre quello dei malati in terapia intensiva sale a 58 (+2 con una crescita del 3,57%). I positivi in isolamento domiciliare sono 13.999, anche questi in aumento: +109 rispetto a ieri, +0,78%.

Regioni con zero contagi

Sono solo 2 le regioni che non registrano nuovi contagi: Basilicata e Molise mentre ieri erano state 3 (Valle D’Aosta, Molise, Basilicata). Un nuovo caso per Valle d’Aosta e Umbria, a seguire tutte le altre. È nel Lazio che si registra il maggior numero di nuovi contagi: 51, seguono Veneto con 46, Lombardia con 43 ed Emilia-Romagna con 41.

In Lombardia zero decessi

In Lombardia, la regione che rimane la più colpita, sono 97.423 i casi di coronavirus dall’inizio dell’epidemia: +43 appunto rispetto a ieri, quando erano stati +61. I decessi rimangono stabili a 16.840: zero nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati +3. I tamponi effettuati sono 4.174 (che portano il totale complessivo a 1.417.928), in calo rispetto ai 4.882 di ieri.

Il totale complessivo di guariti e dimessi sale a 75.248 (+85), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è di 14: +1 rispetto a ieri. Stabile il numero dei malati ospedalizzati: 147. Milano e Como sono le province che registrano il maggior numero di nuovi contagi: 10 a testa, di cui (per Milano) 3 nel capoluogo.