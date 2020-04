Coronavirus, ultime notizie: in Italia 22.745 vittime (+575) e record di guariti (+2.563). Calano ancora ospedalizzati (-1.107) e ricoverati in terapia intensiva (-124) Sono 172.434 i casi totali (+2,07%). Nelle ultime 24 ore 3.493 nuovi contagi, 575 decessi e 2.563 guariti, un numero record. Calano ancora i malati ospedalizzati (-1.107) e i ricoverati in terapia intensiva (-124)

In Italia ci sono 172.434 casi di coronavirus e 22.745 vittime. Nelle ultime 24 ore 3.493 nuovi contagi e 575 decessi. Calano ancora i malati ospedalizzati: 1.107 in meno rispetto a ieri, «il numero più basso dal 27 marzo», ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli commentando i dati, per un totale di 25.786. Anche i ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti: 124 in meno, per un totale di 2.812. I guariti sono complessivamente 42.727 e i tamponi giornalieri effettuati sono quasi 66mila, un record che porta la somma totale dall’inizio dell’epidemia a 1.244.108. Il rapporto tra positivi e tamponi è di 5,35%.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE

Lombardia

Sono 64.135 i malati di coronavirus nella regione più colpita (1.041 in più nelle ultime 24 ore) e il conto delle vittime sale a 11.851 (+243). I ricoverati con sintomi sono 10.627 (-729) e i pazienti in terapia intensiva sono invece 971 (-61 rispetto a ieri).

La situazione in provincia di Milano, che ha superato ormai per contagi Brescia e Bergamo: i casi totali sono 15.277 (+325, contro i +277 di ieri e i +325 di mercoledì), di questi a Milano città ce ne sono 6.326 (+166, contro i +102 di ieri e i +144 di mercoledì).

Tamponi

“Siamo arrivati a 42 laboratori coinvolti, con una potenzialità che oggi si aggira tra 12-13mila tamponi al giorno che riusciamo a processare”. Così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso di un'audizione nella commissione regionale sanità dedicata all'emergenza coronavirus. Da quanto è scoppiata l'emergenza, Gallera ha spiegato che sono stati effettuati “232.674 tamponi” complessivi, di cui 25.671 a Bergamo, 35.245 a Brescia e 53.736 a Milano. Sul fronte dei tamponi, aggiunge, “la ricerca fa passi da gigante” e “noi speriamo di aumentare ulteriormente la nostra capacità”.