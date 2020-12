Coronavirus, in Italia oggi 18.236 nuovi casi e 683 decessi I dati sono stati comunicati dal ministero della salute

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte (s) e Agostino Miozzo nella sede operativa della Protezione Civile al termine dell'incontro su emergenza Coronavirus (Ansa)

Sono 18.236 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sono 185.320 i tamponi effettuati, in calo di circa 15 mila rispetto ai quasi 200 mila di ieri. Il tasso di positività per i tamponi totali è del 9,8%%, ieri era stato dell'8,8%.

Sono 2.855 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 71 unità rispetto a ieri nel saldo tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono invece 183. Le persone ricoverate con sintomi nei reparti ordinari sono 26.427, in calo di 470 unità rispetto a ieri.

