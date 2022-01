Coronavirus, ultimi dati. In Veneto altri 6.381 casi e 18 decessi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 6.381 i nuovi casi di Covid-19 accertati in Veneto alle 8 di questa mattina, ieri i casi erano 13.094. I residenti attualmente positivi arrivano quindi a 256.274 contro i 252.942 di 24 ore fa. Arriva a quota 1971 il numero dei ricoveri, tra i 1766 in area non critica (ieri erano 1735) e i 205 in terapia intensiva (contro i 198 di 24 ore fa). i decessi oggi sono 18 contro i 19 di domenica.

“Siamo in una settimana cruciale non solo per via dell’elezione del Presidente della Repubblica ma anche per un virus che possiamo sperare riduca la sua aggressività della popolazione - ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. - In effetti siamo ci troviamo su di un crinale e dobbiamo capire se siamo sul precipizio o c’è terra salda si cui contare”. In attesa della Conferenza Stato Regioni Zaia ha dichiarato: “Non possiamo pensare di lasciare le imprese senza lavoratori a causa delle quarantene e del virus - detto Zaia. - Dopo la crisi dei costi materie prime e dell’energia anche questa nuova emergenza contribuisce a mettere in difficoltà un sistema economico già provato”.

In Abruzzo 1.527 nuovi positivi e sei decessi

Sono 1527 (di età compresa tra 2 mesi e 96 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza – al netto dei riallineamenti – a 167.963. Dei positivi odierni, 852 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi (di età compresa tra 64 e 91 anni, 2 residenti in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo e 1 residente fuori regione) e sale a 2705. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 95.384 dimessi/guariti (+723 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 69874 (+796 rispetto a ieri).

Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel totale sono ricompresi anche 61219 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Trecentonovant’otto pazienti (+12 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 35 (-3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 69441 (+787 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3300 tamponi molecolari (1831745 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 12307 test antigenici (2290987). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 9.78 per cento.Del totale dei casi positivi, 36039 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+276 rispetto a ieri), 45966 in provincia di Chieti (+502), 39854 in provincia di Pescara (+365), 41759 in provincia di Teramo (+342), 2184 fuori regione (+12) e 2161 (+28) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza

In Basilicata 145 nuovi positivi e cinque morti

Cinque morti e 145 nuovi positivi: sono due delle cifre del bollettino della task force regionale riferite agli sviluppi della pandemia in Basilicata nella giornata di ieri, quando sono state eseguite 3.530 vaccinazioni. I nuovi positivi sono emersi dall’esame di 618 tamponi: sono state registrate anche 276 guarigioni. Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 90 persone (due sono in terapia intensiva. Il bollettino spiega che “sono 455.859 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (82,4 per cento), 417.909 quelli che hanno ricevuto anche la seconda (75,5 per cento) e 235.571 (42,6 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose”.