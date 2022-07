Coronavirus, ultimi dati. In Abruzzo altri 2.180 casi e 2 decessi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Oggi in Abruzzo sono 2.180 i nuovi positivi. Da ieri sono stati eseguiti 1.392 tamponi molecolari e 9.715 test antigenici rapidi. Nelle ultime 24 ore si registrano 2 deceduti positivi al Coronavirus in regione. Si tratta di una 73enne della provincia di Chieti e di una 82enne della provincia di Pescara. In tutto il corso della pandemia sono 425.627 i guariti (674 in più da ieri).

Sono 47.035 attualmente i positivi on tutto il territorio regionale (1.504 in più da ieri) di questi, 262 sono ricoverati in area medica Covid (5 in meno da ieri) e 3 positivi in cura nei reparti di terapia intensiva (1 in meno da ieri). I nuovi positivi residenti nella provincia dell’Aquila sono 369, in provincia di Chieti 559, in provincia di Pescara 559, in provincia di Teramo 489. In Abruzzo, 88 nuovi positivi risultano risiedere fuori regione, sono in accertamento le posizioni di altri 116 contagiati. L’aggiornamento dei dati è stato fornito dall’assessorato regionale alla Salute.

Loading...

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

In Puglia due morti e 4.765 casi

Sono 4.765 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Puglia su 19.779 test giornalieri registrati, con una incidenza del 24%, in aumento rispetto a ieri. Le vittime sono due, mentre delle 92.345 persone attualmente positive, 514 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 500) e 17 in terapia intensiva, come ieri. Questa la distribuzione dei nuovi casi per provincia: Bari: 1.396; Bat: 418; Brindisi: 480; Foggia: 468; Lecce: 1.109; Taranto: 798; i residenti fuori regione sono 82 e le persone residenti in province in definizione, 14.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

In Sardegna 1.551 nuovi casi, 1 decesso a Cagliari

In Sardegna si registrano oggi 1.551 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 1.496 diagnosticati da test antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.121 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (1 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 176 (6 in più di ieri). I casi di isolamento domiciliare sono 42.119 (962 in più di ieri). Si registra il decesso di un residente nel territorio della Asl di Cagliari.