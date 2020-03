Coronavirus ultime notizie: in Italia 2.989 nuovi casi, +345 vittime, +192 guariti

Lombardia

I numeri sull'emergenza coronavirus nella Regione Lombardia “mostrano una crescita costante”. Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, sottolineando che i casi positivi sono 16.220, 1.971 più di ieri. Le persone ospedalizzate sono 6.953 (+782), “una crescita inferiore rispetto al giorno precedente, un dato che potrebbe essere positivo, ma non possiamo aggrapparci ai numeri che cambiano di giorno in giorno. I pazienti in terapia intensiva sono 879, 56 in più di ieri. Il numero di vittime è salito a 1.640, in aumento di 220, “una crescita inferiore a quella di ieri, ma sempre particolarmente alta”.

A Brescia in totale si registrano 3.993 casi: 233 in più rispetto a ventiquattro ore fa; Bergamo è a 3.300 casi: 382 in più; Milano 2.326 casi: 343 in più.

Bergamo

Sono tutti occupati gli 80 letti di terapia intensiva riservati ai pazienti ricoverati in gravi condizioni per il Coronavirus all'ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo, la zona più colpita dall'epidemia. La drammatica situazione, confermata da fonti ospedaliere, è stata registrata il 17 marzo. Per i malati che avranno bisogno di ventilazione ed ossigeno si farà ricorso alla rete delle terapie intensive italiane.

Angelo Borrelli, durante la conferanza stampa alla Protezione Civile, ha detto che a Bergamo sarà installato un ospedale da campo degli alpini.

Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna, la seconda regione più colpita dopo la Lombardia, salgono a 4.000 i casi di positività al coronavirus, 478 in più rispetto all'aggiornamento di ieri.cPassano da 13.096 a 14.510 i campioni refertati. Complessivamente, sono 1.466 le persone le persone in isolamento a casa, perché con sintomi lievi o prive di sintomi. Quelle ricoverate in terapia intensiva sono invece invece 223, 26 in più rispetto a ieri. Crescono a 134, ieri erano 88, le guarigioni, 117 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 17 dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultata negativa in due test consecutivi. In crescita però i decessi passati da 346 a 396: 50, quindi, quelli nuovi; per 4 delle persone decedute erano note patologie pregresse, in qualche caso plurime, mentre per le altre sono in corso approfondimenti epidemiologici.