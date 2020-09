Coronavirus, ultime notizie. In Italia 1.585 nuovi casi e 13 decessi. Tamponi in aumento I test processati nelle ultime 24 ore sono stati 101.773: in crescita rispetto ai 100.607 di ieri

In Italia sono 293.025 i casi di coronavirus dall'inizio della pandemia: +1.585 rispetto a ieri quando erano stati +1.452 (+1.229 il 15 settembre). Il numero dei decessi sale a 35.658: +13 rispetto a ieri quando erano stati +12 (+9 il giorno precedente). I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 101.773 (per un totale di 10.146.324): in crescita rispetto ai 100.607 di ieri (erano stati 80.517 il 15 settembre). È quanto emerge dai dati del ministero della Salute e della Protezione civile.

Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 215.954 (+689). Sale anche il numero degli attualmente positivi, che ora sono 41.413 (+881 ). In crescita anche la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che torna a 2.348 (+63) – bisogna risalire al 21 giugno scorso per trovare una cifra simile: allora erano 2.314 – e quello dei malati in terapia intensiva che sale a 212 (+5). I positivi in isolamento domiciliare sono 38.853 (+813).

Regioni con zero contagi

Oggi nessuna regione può vantare zero nuovi contagi: 1 per la Valle d’Aosta, 2 per il Molise e a seguire tutte le altre regioni. Il maggior numero di nuove infezioni è stato registrato in Lombardia con 281 casi (ieri 159), seguono Campania con 195 (ieri 186), Lazio con 181 (ieri 165), Toscana con 119 (ieri 90), Emilia-Romagna con 110 (ieri 106), Veneto con 109 (ieri 159).

Lombardia

In Lombardia, la regione più colpita, i casi di coronavirus dall'inizio dell'epidemia sono 104.080: +281 rispetto a ieri, quando erano stati +159. Sono 21.757 i tamponi giornalieri (che portano il totale a 1.889.861), in crescita rispetto ai 17.831 di ieri (19.399 il 15 settembre). Il totale dei decessi sale a 16.906: +1 rispetto a ieri, quando erano stati +2 (e +2 il giorno precedente). Continua a salire il numero dei guariti e dei dimessi: 78.240 (+130). Cresce leggermente il numero dei ricoverati: 272 (+8) e anche quello dei malati in terapia intensiva: 32 (+2).

Milano è la provincia in Lombardia che conta il maggior numero di nuovi casi di coronavirus: 87 (ieri erano stati 60), di cui 42 a Milano città (ieri 24). Seguono Pavia con 42 (ieri 6), Varese con 30 (ieri 13), Brescia con 32 (ieri 14).