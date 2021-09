Coronavirus, ultimi dati. In Abruzzo 81 casi e zero decessi

2' di lettura

Sono 81 (di età compresa tra 1 e 90 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 80556. Il totale risulta inferiore, in quanto è stato sottratto un caso, comunicato nei giorni scorsi e risultato in carico ad altra Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2535. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 75972 dimessi/guariti (+73 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2049, +7 rispetto a ieri (nel totale sono ricompresi anche 414 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche). 72 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1970 (+5 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2702 tamponi molecolari (1376100 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 4167 test antigenici (773921). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.17 per cento. Del totale dei casi positivi, 20409 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+26 rispetto a ieri), 20561 in provincia di Chieti (+14), 19528 in provincia di Pescara (+11), 19276 in provincia di Teramo (+26), 663 fuori regione (+3) e 119 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

In Puglia 175 nuovi casi e cinque morti

Oggi in Puglia sono stati individuati 175 nuovi casi tra i 13.482 test giornalieri per l’infezione da Coronavirus. Sono invece 5 i decessi per Covid registrati. L’incidenza dei nuovi positivi sui tamponi, oggi, è dell’1,3%. I nuovi casi sono così suddivisi: 47 in provincia di Bari, 8 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 5 nel Brindisino, 24 nel Foggiano, 56 nel Leccese, 28 nella provincia di Taranto. Per sei casi la provincia è in via di definizione mentre 1 caso riguarda un residente fuori regione. Dei 3.246 attualmente positivi, 17 sono ricoverati in area non critica, 19 in terapia intensiva

In Basilicata 34 positivi su circa mille tamponi

Trentaquattro dei 1.008 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al Covid: lo riporta il bollettino della task force regionale, che parla anche di 67 nuove guarigioni (sono in totale 27.075 coloro che hanno superato la malattia). I positivi in isolamento domiciliare sono 1.187, mentre le persone ricoverate in ospedale sono 49, quattro delle quali in terapia intensiva. Per quanto riguarda i vaccini, ieri ne sono state somministrate 2.459 dosi: la prima dose è già andata a 413.028 lucani (74,7%), la seconda a 351.659 (63,6%).