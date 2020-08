Coronavirus, ultime notizie: in Lombardia zero decessi per il secondo giorno consecutivo Nella regione più colpita i tamponi effettuati sono 5.548 (che portano il totale complessivo a 1.423.486), in aumento rispetto ai 4.174 di ieri (il 16 agosto erano stati 4.882)

Coronavirus, Rt sopra 1 in 9 regioni: ecco tutti i dati

In Lombardia, la regione che rimane la più colpita dal coronavirus, sono 97.473 i casi di coronavirus dall’inizio dell’epidemia: +50 rispetto a ieri, quando erano stati +43 (+61 il 16 agosto). I decessi rimangono stabili a 16.840: zero per il secondo giorno consecutivo, mentre il 16 agosto erano stati +3. I tamponi effettuati sono 5.548 (che portano il totale complessivo a 1.423.486), in aumento rispetto ai 4.174 di ieri (il 16 agosto erano stati 4.882).

Ricoverati in leggera crescita

Il totale complessivo di guariti e dimessi sale a 75.319 (+71), mentre quello dei malati in terapia intensiva è di 14: un numero stabile rispetto a ieri, quando c’era stato un nuovo ricoverato. Leggermente in crescita il numero dei malati ospedalizzati: 150 (+3). Milano è la provincia che registra il maggior numero di nuovi contagi: 15, di cui 7 nel capoluogo. Segue Bergamo con 13. Nessuna nuova infezione a Cremona, Lecco, Lodi, Sondrio, Varese.