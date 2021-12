Coronavirus, ultimi dati. In Emilia-Romagna 2.451 casi e 15 decessi

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Emilia Romagna, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 2.451 nuovi casi su un totale di 39.218 tamponi eseguiti con un tasso di positività del 6,2%. Di questi 1.087 sono asintomatici di cui 481 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 20 con lo screening sierologico, 136 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 12 tramite i test pre-ricovero. Per 438 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. L’età media è 39,1 anni. La provincia con più contagi è Bologna con 531 nuovi casi; seguono Reggio Emilia (388), Modena (305) e Rimini (217). Quindi Ravenna (213), Parma (200), Ferrara (150), Cesena (144) e Forlì (126). Poi Piacenza (101) e infine, il Circondario Imolese (76).

Si registrano 15 decessi: due a Modena (due uomini di 74 e 75 anni), quattro a Bologna (un uomo di 74 anni e tre donne di 72, 85 e 87 anni), quattro a Ferrara (due donne di 82 e 87 anni e due uomini di 75 e 85 anni), due in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 70 anni residente nel cesenate e un uomo di 87 anni residente nel forlivese) e due in provincia di Rimini (un uomo di 75 e una donna di 80 anni); infine un decesso, registrato dall’Ausl di Bologna, riguarda un uomo di 79 anni residente fuori regione. Aumentano di 5 unità in pazienti in terapia intensiva (per un totale di 107), diminuiscono di 3 quelli negli altri reparti (complessivamente 986).

Lazio, altri 2.409 casi. Rapporto al 3,7%

Nel Lazio su 23.844 tamponi molecolari e 40.298 tamponi antigenici per un totale di 64.142 tamponi, si registrano 2.409 nuovi casi positivi (+288), sono 6 i decessi (-4), 832 i ricoverati (+4), 112 le terapie intensive (+1) e +854 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,7%. I casi a Roma città sono a quota 1.085.

Contagi in calo (182) e nessuna vittima in Sardegna

Contagi da Covid in calo in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 182 casi positivi (erano 315 nella precedente rilevazione), sulla base di 3.822 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12.218 tamponi per un tasso di positività dell’1,5%. Non si registrano decessi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (+1); pazienti ricoverati in area medica sono 118 (+4 in più di ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.796 sono i casi (+100).