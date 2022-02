Coronavirus, ultimi dati. In Toscana altri 3.324 casi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Toscana sono 831.284 i casi di positività al Coronavirus, 3.324 in più rispetto a ieri (1.362 confermati con tampone molecolare e 1.962 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 767.990 (92,4% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 8.846 tamponi molecolari e 20.773 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,2% è risultato positivo. Sono invece 5.702 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 58,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 54.527, -6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.044 (45 in meno rispetto a ieri), di cui 66 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 28 nuovi decessi: 16 uomini e 12 donne con un’età media di 84,5 anni.

Loading...

Relativamente alla provincia di residenza, le 28 persone decedute sono: 8 a Firenze, 2 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 2 a Lucca, 5 a Pisa, 4 a Livorno, 2 a Siena, 2 a Grosseto. L’età media dei 3.324 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più). Complessivamente, 53.483 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (3.463 in meno rispetto a ieri, meno 6,1%).

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

In Veneto 4.910 nuovi casi e 18 decessi

Sono 4.910 i nuovi casi di contagio registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. È quanto si legge nel bollettino della Regione Veneto sull’andamento della pandemia. Nella stessa giornata si registrano 18 decessi.



IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Basilicata, 628 nuovi positivi in ultime 24 ore

La task force della regione Basilicata comunica che nella giornata di ieri, 17 febbraio, sono state ricoverate per Covid 104 persone, in lieve aumento rispetto ai 95 del giorno precedente. Nel dettaglio 57 ricoveri nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui nessuna in terapia intensiva, e 47 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva. Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.563 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 628 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 656 guarigioni, ma anche il decesso di 7 persone: 1 residente a San Fele, 1 a Tolve, 1 a Tursi, 2 residenti a Pisticci, 2 residenti in Puglia.