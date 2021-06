Coronavirus, ultimi dati. In Toscana altri 67 casi e 3 decessi

2' di lettura

In Toscana sono 243.747 i casi di positività al coronavirus, 67 in più rispetto a ieri (65 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente.

Si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un’età media di 79 anni. I morti sono 6.841 dall’inizio della pandemia. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 233.436 (95,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.232 tamponi molecolari e 9.264 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,4% è risultato positivo. Sono invece 5.039 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’1,3% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 3.470, -4,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 189 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 37 in terapia intensiva (5 in meno). Sono alcuni dei dati contenuti nel bollettino della Regione Toscana.L’età media dei 67 nuovi positivi odierni è di 43 anni circa (15% ha meno di 20 anni, 28% tra 20 e 39 anni, 36% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

In Basilicata 14 nuovi casi e 53 guarigioni

Sono 14 i nuovi casi di contagio registrati in Basilicata nelle ultime 24 ore, a fronte di 660 tamponi molecolari processati. Lo comunica la task force della Regione Basilicata.

I nuovi positivi sono tutti residenti nel territorio lucano. Nella giornata di ieri, inoltre, risultano guarite 53 persone.

Veneto, +72 contagi e nessuna vittima

Prosegue senza scossoni la discesa dei contagi Covid e dei dati ospedalieri legati all’epidemia in Veneto. I nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore sono stati 72. Il report delle vittime resta fermo a 11.601, il dato di ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero totale degli infetti sale a 424.925. Negli ospedali scendono giorno dopo giorno i dati dei ricoveri: sono 317 (-48) i posti letto occupati da malati Covid in terapia intensiva sono 43 (-2).