Coronavirus, ultime notizie: altri 34.283 casi con 234.834 tamponi e 753 morti. Cala l’incidenza dei positivi

Abruzzo 641 nuovi casi e 9 decessi

Nel primo giorno in cui l'Abruzzo entra in zona rossa, sono 641 i nuovi casi di coronavirus accertati con i test delle ultime ore. Sono emersi dall'analisi di 4.600 tamponi: è risultato positivo il 13,93% dei campioni analizzati. Nove i decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 712. Aumentano i ricoveri, che sono 30 più di ieri, per un totale di 686 unità. Il totale regionale dei casi di Covid-19 dall'inizio dell'emergenza ad oggi sale a 21.193. I nuovi positivi hanno età compresa tra uno e 98 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 93: 17 in provincia dell'Aquila, 11 in provincia di Pescara, 22 in provincia di Chieti, 43 in provincia di Teramo.

Umbria, 5 nuovi decessi

I nove decessi recenti riguardano persone di età compresa tra 70 e 90 anni: sei in provincia dell'Aquila, uno in provincia di Pescara e due in provincia di Chieti. Tra le località con più nuovi casi vi sono L'Aquila (81), Teramo (47), Pescara (35), Avezzano (31) e Montesilvano (28). Gli attualmente positivi, 382 in più rispetto a ieri, sono 14.390: 621 pazienti (+31 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 65 (-1) in terapia intensiva, mentre gli altri 13.704 (+352) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 6.091 (+250).

Aumentano i posti occupati dai malati di Covid in terapia intensiva in Umbria e sono altre 11 le vittime registrate nelle ultime 24 ore, secondo i dati ufficiali della Regione aggiornati al 18 novembre. Sono 501 i nuovi casi accertati, su 4.700 tamponi analizzati, con un indice di positività che risale al 10,65% rispetto a ieri (6,26), ma è ancora lontano dal 37,4% di due giorni fa. I guariti sono 460 (8.446 dall'inizio della pandemia). Altre 11, come detto, le vittime, dopo le 13 di ieri (286 in totale). Le persone attualmente ricoverate sono 444 in tutto (sei in più di ieri), di cui 75 in terapia intensiva (cinque in più). Gli attualmente positivi sono quindi 11.279 e 20.011 i casi totali dall'inzio della pandemia. I tamponi fino ad oggi complessivamente eseguiti sono 371.777