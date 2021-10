Coronavirus, ultimi dati. In Italia 1.597 casi e 44 decessi, tasso di positività a 0,72%

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Italia si registrano, il 18 ottobre, altri 1.597 casi di coronavirus, con un aumento di 44 decessi rispetto al giorno precedente. I tamponi effettuati sono 219.878. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 358, 9 in più rispetto al 17 ottobre nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 26 (ieri 15). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.428, rispetto a ieri sono 42 in più.

Rispetto a lunedì scorso i casi sono in crescita del 7%, ma la crescita è dovuta al forte aumento dei tamponi registrato negli ultimi giorni con l’obbligatorietà del green pass per andare al lavoro. Sono 219.878 i tamponi molecolari e antigenici registrati oggi. Lunedì scorso erano stati 114.776. Il tasso di positività è oggi dello 0,73% contro l’ 1,32% di 7 giorni fa.

Nel Lazio 202 casi e 8 decessi

Oggi nel Lazio, «su 5.458 tamponi molecolari e 7.318 tamponi antigenici per un totale di 12.776 tamponi, si registrano 202 nuovi casi positivi (-86); 8 i decessi (+6), 318 i ricoverati (+11), 48 le terapie intensive (-1) e 323 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,5%. I casi a Roma città sono a quota 71». Lo sottolinea l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

In Trentino 20 casi su 4.700 tamponi

In Trentino sono 20 i nuovi contagi da Covid-19 con la conferma che anche oggi non ci sono decessi. I tamponi analizzati ieri sono stati 4.699, di cui 4.535 rapidi e 164 molecolari. Lo dice il bollettino odierno dell’Azienda sanitaria provincia. I positivi al molecolare sono 7, e a questa cifra si aggiungono altre 5 positività riscontrate nei giorni scorsi dagli antigenici e confermate ieri. All’antigienico sono risultati positive 13 persone. Ad aver contratto il virus ci sono anche 6 ultra ottantenni. I nuovi guariti sono 15. Ieri le classi in quarantena erano 4. Stabile la situazione negli ospedali, con 18 pazienti ricoverati di cui sempre 2 in rianimazione. Le vaccinazioni sono arrivate a quota 771.800, cifra che comprende 354.355 seconde dosi e 6.880 terze dosi.

In Sardegna 13 nuovi casi e 4 decessi

Dopo due giorni senza decessi, si contano altri 4 morti nelle ultime 24 ore in Sardegna, dove si registrano in totale 13 nuovi casi confermati di positività al Covid, sulla base di 777 persone testate. Complessivamente sono stati processati, fra molecolari e antigenici, 971 test. Il tasso di positività è dell’1,3 per cento. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (+2), quelli in area medica 48 (-2). Sono invece 1.486 (-29) le persone ancora in isolamento domiciliare. Le vittime sono un uomo di 84 anni e una donna di 85 residenti nella provincia di Oristano e due donne di 86 e 97 anni residenti nella provincia del Sud Sardegna.