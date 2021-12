Coronavirus, ultimi dati. In Lazio altri 2.404 casi, tasso di positività al 5%

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

“Oggi nel Lazio su 17.361 tamponi molecolari e 30.031 tamponi antigenici per un totale di 47.392 tamponi, si registrano 2.404 nuovi casi positivi (-5), sono 13 i decessi (+7), 828 i ricoverati (-4), 117 le terapie intensive (+5) e +850 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 5%. i casi a Roma città sono a quota 1.064”. Lo comunica l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato, spiegando anche che è “sold out l’open day di Natale”.



IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

In Fvg 487 nuovi contagi e 7 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.570 tamponi molecolari sono stati rilevati 388 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 8,49%. Sono inoltre 10.828 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 99 casi (0,91%). Anche oggi la prima fascia di contagio è quella degli under 19, che tocca quota 26,90% dei nuovi positivi, a seguire la fascia 40-49 anni con il 18,68 % e quella 50-59 anni con il 17,04%.



Loading...

Nella giornata odierna si registrano i decessi di 7 persone: nello specifico, si tratta di un uomo di 94 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 84 anni di Pordenone (deceduto in casa di riposo), una donna di 82 anni di Trieste (deceduta in ospedale), un uomo di 82 anni di Montereale Valcellina (deceduto in ospedale), un uomo di 81 anni di Pravisdomini (deceduto in ospedale), un uomo di 78 anni di Pordenone (deceduto in ospedale) e di un uomo di 77 anni di Trieste (deceduto in ospedale).

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 34, mentre i pazienti presenti in altri reparti scendono a 281. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 4.125, con la seguente suddivisione territoriale: 972 a Trieste, 2.064 a Udine, 753 a Pordenone e 336 a Gorizia. I totalmente guariti sono 131.133, i clinicamente guariti 327, mentre quelli in isolamento risultano essere 7.931.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, le persone in isolamento domiciliare e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

In Puglia 497 nuovi casi, 2% test, aumentano ricoveri

Su 23.784 test eseguiti in Puglia sono 497 le persone risultate positive al Covid nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 2%, in calo rispetto al 2,7% di ieri. Si registrano, inoltre, zero decessi. Sono 7.178 le persone attualmente positive, 149 quelle ricoverate in area non critica (dieci in più di ieri), 25 in terapia intensiva. Questa la suddivisione per provincia: nel Barese 169, nella Bat 15, nel Brindisino 88, nel Foggiano 110, in provincia di Lecce 98, nel Tarantino 11, 3 residenti fuori regione altri 3 di provincia in definizione. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, sono 287.155 i pugliesi contagiati dal Covid e 6.937 i decessi.